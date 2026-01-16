С усмивка и типичната си харизма Кейт Мидълтън проведе първия си самостоятелен кралски ангажимент за 2026 година, като беше домакин на тържествен прием в замъка Уиндзор. 44-годишната принцеса на Уелс посрещна женския национален отбор по ръгби на Англия, за да отпразнува победата им на Световното първенство през септември 2025 г.

Като патрон на Съюза по ръгби на Англия, Кейт следи отблизо изявите на тима и дори присъства на мача им от група А срещу Австралия по време на шампионата.

Червен костюм с послание

За събитието принцесата избра червен костюм с панталон – стилен и силен моден жест, който не остана незабелязан. Смята се, че изборът ѝ е умишлена препратка към прозвището на отбора – „Червените рози“.

Снимка: Getty Image

Костюмът не е нов, а част от гардероба й, което доказва стремежът й към устойчив начин на живот. Кейт облече тоалета с красиво асиметрично сако и панталон с широк крачол – още през 2023 г., по време на старта на кампанията си Shaping Us. Дизайнът е на любимата ѝ модна къща Alexander McQueen, която създаде и емблематичната ѝ сватбена рокля през 2011 г.

Кога и как да носите червен костюм

Червеният костюм с панталон е сигурен начин да бъдете забелязани. Той е подходящ за различни официални събития, като:

бизнес срещи

конференции и форуми

презентации

официални приеми

церемонии

А също и за рожден ден, коктейл, интервю за работа, дори и за сватба. Тъй като цветът е ярък и привлича внимание, е добре да бъде съчетан с бяла риза или тениска, ако ще се носи в ежедневието. По този начин ще изглежда стилно, без да е прекалено. Едно обаче е сигурно – с този избор всяка жена заявява своето присъствие, увереност и енергия с категоричност, която не може да бъде сбъркана.

Снимка: Getty Image

Среща със световните шампионки

По време на приема Кейт прие подаръци от състезателките, сред които и фланелка с автографи, а отборът ѝ показа и трофея от Световната купа. Последва обща снимка, на която принцесата седна на централно място на първия ред.

Преди тържеството ръгбистките и треньорският щаб имаха възможност да разгледат замъка Уиндзор – най-големия и най-стария все още обитаван кралски замък в света.

Завръщане към активния ритъм

Този прием отбеляза първия самостоятелен ангажимент на Кейт за годината. Само седмица по-рано, на 8 януари, тя официално се върна към работния си график, като заедно с принц Уилям посети болница в Западен Лондон.

По време на визитата принцесата направи и рядко емоционално признание, свързано със лечението й от рак. В разговор с доброволец, работещ с пациенти на химиотерапия, тя отговори кратко, но показателно:

„Знам“, каза Кейт, а след това добави „Ние знаем“, докосвайки ръката на принц Уилям.

Припомняме, че през януари 2025 г. принцесата обяви, че е в ремисия, след като през март 2024 г. съобщи за диагнозата си, а през септември същата година – че е приключила курса си на химиотерапия.

Докато Кейт посрещаше ръгби отбора в Уиндзор, принц Уилям имаше свой самостоятелен ангажимент. Като патрон на организацията We Are Farming Minds, той посети ферма в Западна Англия, където се включи в ежедневни дейности като подрязване на ябълкови дръвчета и хранене на овце.

Вижте във видеото американката, която притежава стотици тоалети на Кейт Мидълтън:

