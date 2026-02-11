Сянката на миналото продължава да преследва британското кралско семейство дори на хиляди километри от Лондон. Докато принцът на Уелс се опитва да изпълни официалните си ангажименти в Саудитска Арабия, темата за скандалните връзки на чичо му – принц Андрю – с покойния Джефри Епщайн, отново излиза на преден план.

Случката в Рияд

Принц Уилям се сблъска с нови публични въпроси за бившия принц Андрю по време на визитата си в Саудитска Арабия.

Принцът на Уелс не отговаря на репортерско запитване за начина, по който кралското семейство приема новите разкрития около връзките на Андрю с Джефри Епщайн.

Принц Уилям, Кейт Мидълтън и крал Чарлз най-накрая нарушиха мълчанието си, като публикуваха официални изявления в рамките на една седмица.

43-годишният принц Уилям в момента е на ключово тридневно посещение в Саудитска Арабия по молба на британското правителство. На 11 февруари, докато наследникът на трона се отправя към спортния център MISK в Рияд, той бива посрещнат не само от официални лица, но и от настойчиви журналисти, съобщава People.

Снимка: Getty Images

Във видео, споделено от Express, се чува как репортер извиква директно към принца: „Господине, до каква степен според Вас кралското семейство е направило достатъчно по въпроса за Андрю и Епщайн?“. Уилям запазва пълно мълчание и продължава по пътя си, като остава неясно дали изобщо чува въпроса в шума на тълпата.

Краят на мълчанието

Този инцидент идва само ден след като Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън правят безпрецедентен ход. На фона на нови разкрития от Министерството на правосъдието на САЩ, двойката нарушава мълчанието си чрез официален говорител:

„Мога да потвърдя, че принцът и принцесата са дълбоко обезпокоени от продължаващите разкрития. Мислите им остават съсредоточени върху жертвите.“

Монархията под обсада

Това кратко, но категорично изявление показва желанието на младото поколение в монархията да се разграничи от действията на Андрю, като същевременно изразява съпричастност към пострадалите.

Напрежението обаче не е само върху Уилям. През последните седмици почти всеки член на кралското семейство бива публично приклещен и атакуван. Крал Чарлз III и кралица Камила също се сблъскват с неудобни въпроси по време на посещения в Есекс и Лондон, включително и такива за евентуално полицейско разследване.

Позицията на Бъкингамския дворец

Кралят, макар и деликатно, също се включва в темата. В изявление от 9 февруари от Двореца подчертават, че монархът изразява „дълбока загриженост“ относно твърденията срещу неговия брат, като го назовава с гражданското му име – г-н Маунтбатън-Уиндзор. От Бъкингам допълват, че са готови да сътрудничат на полицията, ако започне официално разследване.

