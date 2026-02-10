След дълго мълчание, Кейт Мидълтън и принц Уилям най-сетне изразиха своето мнение относно случаят с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн и неговите жертви.

Говорител на принца и принцесата на Уелс разпространи първото изявление на двойката по темата преди броени часове. Принцът и принцесата на Уелс са „дълбоко обезпокоени“ от разкритията, които продължават да излизат наяве след публикуването на милиони страници документи от досиетата „Епстийн“.

Кейт Мидълтън отказва да носи годежния си пръстен – дори в присъствието на принц Уилям

„Мислите им остават насочени към жертвите“, добави говорителят.

Това е първият път, в който Уилям и Кейт директно коментират скандала, който доведе до засилен обществено внимание върху връзките на чичото на Уилям - бившия принц Андрю  с Епстийн.

Когато Андрю бе лишен от всички свои кралски титли и отличия от брат си крал Чарлз, Уилям и Кейт ясно дадоха да се разбере, че подкрепят действията на краля – водени от съчувствия към жертвите и оцелелите от всякакви форми на насилие.

Снимка: Getty Images

Бившия принц Андрю  се оттегли от обществената си кралска роля през 2019 г. след широко отразено интервю за BBC, в което обсъди отношенията си с Епстийн. Малко след това покойнaта му майка, кралица Елизабет, лиши тогава сина си от военните му титли и патронажи. Това се случи през януари 2022 г.

Самият Андрю многократно е отричал обвиненията отправени към него от Вирджиния Джуфре, една от основните ищци по делото срещу Джефри Епстийн и през 2022 г. постигна извънсъдебно споразумение с нея.

Как принцесите Беатрис и Йожени преживяват случващото се с баща им Андрю

От Кенсингтънския дворец, където се намира офисът на Уилям и Кейт, се надяват все пак общественото внимание да бъде насочено към настоящата важната дипломатическа визита, която 43-годишният Уилям осъществява в Саудитска Арабия. И която ще продължи и през следващите дни през следващите дни.

Едва на 7, но вече херцог? Принц Луи ще наследи титлата на оттеглилия се принц Андрю

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER