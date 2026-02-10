След дълго мълчание, Кейт Мидълтън и принц Уилям най-сетне изразиха своето мнение относно случаят с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн и неговите жертви.



Говорител на принца и принцесата на Уелс разпространи първото изявление на двойката по темата преди броени часове. Принцът и принцесата на Уелс са „дълбоко обезпокоени“ от разкритията, които продължават да излизат наяве след публикуването на милиони страници документи от досиетата „Епстийн“.

„Мислите им остават насочени към жертвите“, добави говорителят.

Това е първият път, в който Уилям и Кейт директно коментират скандала, който доведе до засилен обществено внимание върху връзките на чичото на Уилям - бившия принц Андрю с Епстийн.

Когато Андрю бе лишен от всички свои кралски титли и отличия от брат си крал Чарлз, Уилям и Кейт ясно дадоха да се разбере, че подкрепят действията на краля – водени от съчувствия към жертвите и оцелелите от всякакви форми на насилие.

Снимка: Getty Images

Бившия принц Андрю се оттегли от обществената си кралска роля през 2019 г. след широко отразено интервю за BBC, в което обсъди отношенията си с Епстийн. Малко след това покойнaта му майка, кралица Елизабет, лиши тогава сина си от военните му титли и патронажи. Това се случи през януари 2022 г.

Самият Андрю многократно е отричал обвиненията отправени към него от Вирджиния Джуфре, една от основните ищци по делото срещу Джефри Епстийн и през 2022 г. постигна извънсъдебно споразумение с нея.

От Кенсингтънския дворец, където се намира офисът на Уилям и Кейт, се надяват все пак общественото внимание да бъде насочено към настоящата важната дипломатическа визита, която 43-годишният Уилям осъществява в Саудитска Арабия. И която ще продължи и през следващите дни през следващите дни.

