Принц Уилям, известен с активната си работа в сферата на екологията, сподели лично и сърдечно послание след смъртта на своя близък приятел и съмишленик – легендарният зоолог и защитник на слоновете Иън Дъглас-Хамилтън. Иън почина на 8 декември 2025 г. на 83-годишна възраст.

Лично прощално писмо от принц Уилям

Снимка: Getty Images

Принцът на Уелс използва официалната си страница в платформата X, за да изрази скръбта си и да отбележи делото на основателя на „Спасете слоновете“ и посланик на Tusk, съобщава Hello.

„Много съм тъжен да чуя за кончината на Иън Дъглас-Хамилтън, човек, който посвети живота си на опазването на природата и чието дело оставя траен отпечатък върху нашата оценка и разбиране за слоновете“, казва Уилям.

Принцът на Уелс подчертава, че личните им срещи в Африка ще останат незабравими. „Мислите ми са със семейството на Иън, особено със съпругата му Ория и децата му Саба и Дуду“, завършва той, подписвайки се с инициала „W“. Съпругата Ория и дъщерите им Дуду и Саба също следват стъпките на Иън Дъглас-Хамилтън.

Легенда, която спасява хиляди животи

Снимка: Getty Images

Главният изпълнителен директор на „Save the Elephants“, Франк Поуп, излезе с изявление, в което посочи ключовата роля на зоолога: „Иън изигра ключова роля в разкриването на кризата с бракониерството на слонова кост, документирайки унищожаването на над половината от африканските слонове само за едно десетилетие, което доведе до решаващо междуправителствено решение за забрана на международната търговия със слонова кост през 1989 г.“

Животът на Дъглас-Хамилтън е бил посветен на животните, като страстта му започва още на 23 години с изследване на социалното поведение на слоновете в Танзания. Заедно със съпругата си е съавтор на две награждавани книги – „Сред слоновете“ и „Битката за слоновете“, и основава „Спасете слоновете“ през 1993 г.

Споделена мисия с кралското семейство

Снимка: Getty Images

Постиженията на Иън резонират дълбоко с Принц Уилям, който е гласовит защитник на опазването на природата и се бори срещу търговията със слонова кост чрез фондацията си „United for Wildlife“ и като патрон на Tusk Trust. Самият принц неведнъж е споделял как предава тази страст на децата си.

„Ще имам играчки слонове и носорози из стаята... Ще го накараме да расте, сякаш е в храстите“, казва Уилям в интервю пред CNN, описвайки детската стая на най-големия си син – Принц Джордж.

Дъщерята на Иън, Саба, която е режисьор на филми за дивата природа, описва баща си като „корав стар шотландец“ и човек, който е бил „много авантюристичен, може би понякога безразсъден“, в стремежа си да разреши „войната срещу природата“.

