Преди дни Андрю Маунтбатън-Уиндзор, по-рано известен като принц Андрю, официално бе лишен от кралските си титли и изгонен от дома си в замъка Уиндзор. Самият той, в изявление от 17 октомври, 2025 г., обяви, че ще се откаже от повечето си титли, включително херцог на Йорк, на фона на продължаващите обвинения към него в сексуално насилие и други нарушения.

Случилото се, разбира се, рефлектира върху близките му – бившата му съпруга Сара Фъргюсън и най-вече върху двете му дъщери, принцеса Беатрис (37) и принцеса Йожени (35).

Въпреки, че двете млади жени ще запазят, поне на този етап, кралските си титли, те силно преживяват всичко, което се случва с баща им. До момента те избягваха публични появи и се въздържаха от коментари.

Днес обаче, най-накрая бяха забелязани заедно в квартал Мейфеър, Западен Лондон – за първи път след шокиращото съобщение от миналата седмица. Според Daily Mail двете са се поддържали една друга, дори в емоционален момент, разменили прегръдка. Според изданието, изглеждали така, сякаш се утешават взаимно. Прегръдката им се е случила на оживена улица близо до Бъкингамския дворец.

Поведение, изпълнено с достойнство

Въпреки семейните сътресения, двете сестри изглеждали спокойни и елегантни, без да изневеряват на типичния си кралски стил. И в този изключително труден момент за семейството им, очевидно е, че разчитат една на друга, както винаги са го правили.

Йожени по-рано е споделяла пред British Vogue: „Ние сме опора една на друга. Няма друг човек, който да знае точно през какво преминава другата.“ И определя сестра си като своя „най-добра приятелка“.

Какво следва за Андрю

В четвъртък американски конгресмени изпратиха писмо до Андрю, с което поискаха неговото съдействие в разследването на операциите по трафик на хора, свързани с Джефри Епстийн. Искането е той да даде официално интервю пред Комисията.

„Сега бившият принц има възможност да каже истината и да помогне за справедливостта на жертвите. Демократите от Комисията няма да спрат да се борят за отговорност и прозрачност“, заяви представител.

