На днешния 6 февруари, през 1952 г., умира кралят на Обединеното кралство Джордж VI – едва на 52-годишна възраст. Автоматично това превръща неговата най-голяма дъщеря и първи наследник Елизабет Александра Мери в новия монарх на страната.

Така започва началото на едно могъщо управление, продължило 70 години – и оставащо в историята не само като най-дългото в британската монархия, но и най-продължителното сред жените държавни глави в световен мащаб.

Когато нямаш право да избираш съдбата си

Да бъдеш кралица означава да израснеш и да живееш без правото да избереш съдбата си. И да принадлежиш на историята и дълга повече, отколкото на себе си. Елизабет II носеше короната не като привилегия, а като дълг – тих, постоянен и без право на отстъпление. И така до смъртта си през 2022 г.

От млада жена с мечти и лични стремежи, тя се превърна в символ - зад който чувствата често оставаха скрити, а думата „аз“ отстъпваше място на „ние“.

Въпреки всички трудности, Елизабет II последва съдбата си и изпълни своя дълг - с достойнство и непоколебима вярност.

Едно щастливо детство

Елизабет е родена, чрез цезарово сечение, на 21 април 1926 г., по време на управлението на своя дядо по бащина линия крал Джордж V. Баща ѝ, по-късно крал Джордж VI, е втори син на краля, а майка ѝ е потомък на шотландски аристократи.

Детските години на Елизабет преминават щастливо – тя е наричана на галено Лилибет и е била любимка на дядо си, когото тя нарича „Дядо Англия“. Получава частно образование в дома си, а за да се социализира с връстници, е създадена специална група от момичета скаути, към която тя се присъединява.

Обратите на съдбата

1936 година бележи края на безгрижното детство на Елизабет. Принцесата е само на 10 години, когато в живота й настъпват драматични промени – нейният чичо Едуард III, крал на Англия, скандално обявява абдикация, за да се ожени за разведената американка Уолис Симпсън.

Снимка: Getty Images

Така неговият брат Джордж и баща на Елизабет автоматично става крал на Великобритания. Първородната му дъщеря, принцеса Елизабет съответно се превръща в наследница на престола – и внезапно се оказва в центъра на общественото внимание. Защото един ден тя ще бъде кралица.

През 1952 г., едва на 26 г., Елизабет се възкачва на престола. Година по-късно се провежда официалната церемония на коронацията.

Голямата любов

На 22 Юли 1939, Елизабет посещава Кралския военноморски колеж с баща си, като част от общите им задължения. При пристигането си обаче, среща един висок рус младеж на име Филип Маунтбатън, който е помолен да ѝ прави компания и да я придружава. С пет години по-голям от Елизабет, Филип е далечен братовчед на краля, а негов баща е принц Андрю Гърцки и Датски.

13-годишната Елизабет е силно запленена от него и дори е убедена, че един ден двамаат ще се оженят.

Снимка: instagram/jandrewsbridal



И това наистина се случва – на 20 ноември 1947 г. Еизабет и Филип се вричат във вечна вярност в Уестминстърското абатство. И спазват обета си, буквално докато „смъртта ги раздели“. Успяват да изградят хармонично и сплотено семейство, а плод на любовта им са четирите деца.

Снимка: Getty Images

Животът на Елизабет II е ярък пример за това как може да бъдеш успешна публична личност, поемаща отговорност към своята нация и история, като същевременно и въпреки всичко да успееш да намериш своето щастие. В това мълчаливо равновесие между човек и институция кралицата показа как личната сила може да служи на обществения дълг, без да го засенчва.

