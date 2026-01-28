Доскоро се смяташе, че едно от най-непоклатимите неща в британската монархия, освен протокола, е фактът, че крал Чарлз Трети не обядва. В списъка със 70 факта, публикуван от Кларънс Хаус по случай 70-ия му рожден ден, точка номер 20 беше категорична: „Чарлз не обядва“. Без обяснения, без изключения. За него храната в средата на деня винаги е била „лукс“, за който графикът му няма място.

Е, изглежда, че на 77-годишна възраст монархът е направил рязък завой. Под влиянието на кралица Камила, своите доверени лекари и нуждите на тялото му по време на възстановяването му, Чарлз най-сетне се е съгласил да „пречупи“ графика си. И изборът му се оказа изненадващо модерен!

Защо половин авокадо за обяд е толкова полезно?

Снимка: Getty Images

Вместо тежки деликатеси или сложни блюда, кралят е заложил на абсолютния фаворит на милениалите – авокадото. Той изяжда точно половин авокадо по обяд, за да се зареди с енергия за втората половина от натоварения си ден, съобщава Hello.

Интересното е, че докато много хора го предпочитат върху препечен хляб или като част от богата салата, Чарлз предпочита да го консумира по различен начин. Като човек, който е изключително придирчив към качеството на храната си и държи на продукти, отгледани лично от него в имението Хайгроув, той залага на чистотата на вкуса.

Снимка: istockphoto.com

Диетолозите са категорични – макар и скромно, авокадото е истинска суперхрана. Ето защо кралският избор е толкова полезен:

Здраве за сърцето: Пълно е с мононенаситени мазнини, които подкрепят сърдечно-съдовата система.

Пълно е с мононенаситени мазнини, които подкрепят сърдечно-съдовата система. Хормонален баланс: Помага за регулиране на нивата в тялото, което е ключово при възстановяване от болести.

Помага за регулиране на нивата в тялото, което е ключово при възстановяване от болести. Дълготрайна ситост: Благодарение на полезните мазнини, то ни държи сити без тежестта, която би донесъл един тристепенен обяд.

Как да обядвате и вие като крале?

Ако идеята да ядете авокадо ви се струва твърде постна, експертите съветват как да го превърнете в истинско гурме преживяване с минимални усилия.

Малко изстискан лимон и щипка сол правят чудеса с вкуса.

Снимка: iStock

Добавете едно поширано яйце или малко пушена риба.

Снимка: Canva

Резен качествен квасен хляб ще добави хрупкава част към хапването и ще балансира кремообразната текстура на авокадото.

Как крал Чарлз Трети свири на морков вижте във видеото ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER