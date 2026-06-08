Сватбата на Дуа Липа и Калъм Търнър се превърна в едно от най-обсъжданите светски събития на годината, но освен блясък и звездни гости, тържеството предизвика и сериозно недоволство сред част от жителите на сициалианския град Палермо.

След гражданската си сватба в Лондон в края на май, двамата организираха мащабно тридневно празненство в Сицилия. Сред гостите бяха имена като Елтън Джон, Донатела Версаче, Charli XCX и други звезди. Част от събитията се проведоха в исторически сгради и площади, а заради мерките за сигурност бяха въведени временни ограничения на движението и достъпа до някои обществени пространства.

„Палермо не е под наем“

Недоволството на местните жители се изрази чрез плакати и графити с надписи „Palermo is not for rent“ („Палермо не е под наем“) и „Our square is not your living room“ („Нашият площад не е вашата всекидневна“). Част от гражданите смятат, че градът не бива да бъде превръщан в декор за частни събития, независимо колко известни са гостите.

Други листовки носеха лозунгите „Palermo non è per i ricchi“ - Палермо не е за богати.

Протестите са организирани от млади членове на постоянното събрание „Apro Palermo“, група, която води кампания срещу прекомерния туризъм. Членовете на групата приканиха жителите в социалните мрежи да съобщават за всякакви проблеми, свързани с празненствата.

Според местните власти сватбата носи значителна международна реклама за града и може да има положителен ефект върху туризма. Много местни жители обаче отхвърлиха това твърдение на кмета Роберто Лагала.

Няколко международни медии съобщиха, че певицата е предоставила около 5 000 британски паунда като жест на добра воля заради неудобствата, причинени от затворени улици и ограничения за паркиране, пишат от Metro.co.uk. Важно е обаче да се отбележи, че няма официално потвърждение от самата Дуа Липа или нейния екип.

Снимка: https://www.instagram.com

Някои публикации дори уточняват, че сумата не е била предназначена за всички жители на Палермо, а за ограничен кръг хора, засегнати пряко от ограниченията около хотелите и местата на празненствата.

Сватба за милиони

По данни на международни издания тържествата в Сицилия са стрували около 1,5 милиона eвро и са събрали близо 300 гости. Сред акцентите са били специално изпълнение на Елтън Джон, фойерверки над града и пищна вечеря със сицилиански специалитети.

Защо точно Палермо?

Изборът на звездната двойка за Палермо изглежда се корени в посещението им през изминалата 2025 г., където двамата са разглеждали забележителности, наслаждавали са се на традиционната кухня и са отседнали именно във Вила Игиеа. По това време тя не скри очарованието си към столицата на града, като под публикацията си със снимки от посещението им, тя написа: „Палермо в сърцето ми“.