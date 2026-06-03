Поп звездата Дуа Липа изненада всички фенове с тайна сватба с Калъм Търнър в Лондон. Сега певицата сподели с почитателите си лични моменти от церемонията, които "взривиха" интернет пространството.

Тайна церемония в сърцето на Лондон

Дуа Липа и Калъм Търнър са сключили брак на 31 май по време на малка церемония в Old Marylebone Town Hall в Лондон. На събитието са присъствали само най-близките им приятели и членове на семейството, като двойката е предпочела дискретна и лична атмосфера пред мащабно публично тържество. Според източници, цитирани от People, певицата е била изключително щастлива от избора им за скромна и емоционална церемония, която е отразявала напълно характера на връзката им. Колкото е възможно по-далеч от светлината на прожекторите.

Първите официални сватбени снимки

Два дни след сватбата Дуа Липа публикува поредица от черно-бели и цветни фотографии, придружени единствено от датата на церемонията. Сред кадрите се виждат романтична целувка между младоженците, моменти от излизането им от сградата под дъжд от конфети и детайли от сватбената визия на певицата. Публикацията бързо привлече вниманието на милиони последователи и предизвика вълна от поздравления от известни личности и фенове по целия свят.

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Нестандартна булчинска визия

За специалния ден Дуа Липа избра персонализиран костюм на Schiaparelli, създаден от творческия директор Daniel Roseberry. Вместо традиционна сватбена рокля, певицата се появява в елегантен костюм в цвят слонова кост, допълнен с широкопола шапка и бели ръкавици. Калъм Търнър залага на класически тъмносин костюм, който подчертава изчистената и елегантна атмосфера на събитието.

Любовна история, започнала през 2024 година

Дуа Липа и Калъм Търнър бяха свързани за първи път в началото на 2024 г. След месеци на спекулации и публични появи заедно, двойката потвърди връзката си, а през 2025 г. обяви годежа си. Певицата разкри пред британския Vogue, че годежният ѝ пръстен е бил специално проектиран от Търнър с помощта на най-близките ѝ приятели и сестрите ѝ. В интервю тя споделя, че идеята за брак е придобила ново значение за нея, след като е срещнала човек, с когото иска да изгради бъдещето си.

Предстои по-голямо празненство в Сицилия

Макар че официалната церемония вече е факт, според множество медийни публикации младоженците планират и по-мащабно сватбено тържество в Сицилия през следващите дни. Очаква се на него да присъстват близки приятели, роднини и известни личности от света на музиката, киното и модата.