Британският супермодел и актриса Кара Делевин направи шокиращи признания за начина си на живот в миналото, свързан с еждневна употреба на дрога и сексуалното насилие.

В подкаста Call Her Daddy тя призна, че сексуалните ѝ експерименти са се случвали под влиянието на наркотици, често е фантазирала за тях, но не е искала да действа.

„Отне ми известно време, за да разбера наистина, че съм била сексуализирана. Никога преди не съм го признавала, не съм искала да се справям с това, не съм се оправдавала и не съм се чувствала зле за това. Позволявах на хората да се възползват от мен сексуално, защото понякога чувствах, че това е всичко, на което съм способна“, споделя моделката.

Според знаменитостта това осъзнаване е предизвикало мисли за самоубийство. Делевин добави, че се чувства виновна и недостойна за кариерните си постижения.

„Самоубийствените мисли се завърнаха, когато бях на върха на славата си, когато трябваше да бъда най-щастливият човек на света, но се чувствах виновна, че не заслужавах нищо от това. Бях много близо до това да си отнема живота“, заключи звездата от модния подиум, без да назовава нападателите си.

В същия подкаст тя разкри и нови подробности за наркотичната си зависимост. Знаменитостта разкри, че е употребявала наркотици всеки ден. Делевин обясни, че в началото те са ѝ помагали да се справи с емоционалните проблеми, свързани с болестта и психичното здраве на майка ѝ, но с течение на времето е станала дълбоко пристрастена към тях.

„Когато за първи път започнах да употребявам наркотици, това беше по социални причини. Но после осъзнах, че е лошо, когато започнах да го правя сама, и наистина ми харесваше. Хората не ме съдеха за това и аз не се съдех. Можех просто да изчезна. Дълбоко в себе си знаех, че това е проблем“, призна тя, добавяйки, че не само е употребявала наркотици, но и ги е продавала поради липса на пари.

Делевин също така заяви, че е продължила да употребява наркотици в разгара на кариерата си. Тя е маскирала зависимостта си зад публичен имидж.

„Когато си успешен и когато изглежда, че всичко върви чудесно, когато косата и гримът ти са направени, това е почти нормално“, заключи тя. Делевин обясни, че е употребявала ГХБ, за да се приспива, и кокаин, за да се поддържа будна, създавайки опасен цикъл.

Британската моделка призна, че по време на широко разпространените снимки от фестивала Burning Man през 2022 г. не е осъзнавала колко тежко е станало положението ѝ.

Снимка: Getty Images

Тя разкри, че се е убедила да си позволи едно последно прекаляване за 30-ия си рожден ден, преди да се откаже от наркотиците. Когато решила да спре, не осъзнавала, че се нуждае от медицинска детоксикация, и получавала епилептични припадъци по време на процеса. По думите ѝ именно около периода на известните снимки е преживяла такъв припадък, което обяснява тревожния ѝ вид на тях.

Днес Делевин заявява, че е трезвена и свободна от наркотици, и отдава заслуга на този труден период за преобръщането на живота си.