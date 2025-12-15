Породата ирландски вълкодав се отличава със своя забележителен ръст. Тези животни са определяни като най-високите кучета в света, достигайки минимум 80 см за мъжките екземпляри и 72 за женските.

Но въпреки размерите, кучетата от породата са изключително дружелюбни и грижовни. И с готовност помагат на нуждаещите се.

Пример за това е Чикън, която помага на малките, неопитни кученца от центъра за бездомни животни MSPCA-Angell в американския щат Масачузетс да се чувстват сигурни и спокойни.

Първоначално тя посещава центъра, придружавайки собственика си, който е част от екипа. Но когато персоналът забелязва спокойното ѝ поведение и уникалната способност да вдъхва увереност на кученцата, Чикън бързо е назначена на пълен работен ден.

Първият случай е с малък обитател, който изпитвал трудност с клетката, която обитава. В резултат на което се затваря и не допускало никого до себе си.

„Видяхме, че с поведението си Чикън наистина помага на това кученце да се чувства по-уверено“, казва собственикът на ирландския вълкодав пред Newsweek. „След което всеки път, когато се появеше стресирано кученце, Чикън се притичваше на помощ.“

Снимка: instagram/ginormouschicken

Гигантското куче приема напълно сериозно работата си. Подхожда внимателно и с много разбиране. Винаги започва бавно, насърчавайки кученцата да играят и им позволява да се приближат, когато са готови. След това им позволява да се разхождат около нея.

„Това е наистина страхотно за малките обитатели на приюта, защото получават почивка от клетките си, но също така се запознават с наистина стабилното поведение на възрастно куче, което е много важно в този етап от живота им“, казва още собственикът. „Чикън също има изгода от това, обича да бъде в добра компанията.“

За кратко време Чикън става толкова популярна, че дори получава свой собствен Instagram профил с над 160 хиляди последователи. Защото всеки, който види голямото куче и грижите, които полага за околните, няма как да не се влюби в него, наричайки го „мил и опитен професионалист“.

Затрогващата история за кучето, което чака своя стопанин, гледайте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK