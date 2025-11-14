Една любовна история, достойна за филм, разтърси социалните мрежи. 27-годишната Морган Йонт и 29-годишният Матю Качър от Канада споделят снимки от приказния си годеж, но радостта им е помрачена от една изключително тъжна новина. Тяхното специално куче Арло, който присъства на предложението им за брак, почива само четири дни по-късно.

Кучето, което двойката нарича „най-специалното куче и най-добър приятел“, е успяло да дочака и да стане свидетел на огромното щастие на своите стопани.

Сълзи от щастие или от тъга?

Годежът се е състоял на 27 септември в живописната местност Брейг Крийк, Алберта, Канада, сред високи дървета с пожълтели листа и спокоен поток. Матю Качър е бил категоричен, че тяхното 11-годишно куче Арло, е трябвало да присъства задължително. Причината затова е, че то е било част от живота им почти от самото начало на връзката им.

Арло е с диагноза рак от година и половина, двойката знаела, че времето им е ограничено. Именно това прави момента на предложението още по-специален за младата двойка.

„Бяхме облени в сълзи, Арло търпеливо изчакваше и гледаше нагоре към нас, докато всичко се случваше", споделя Матю.

Вричане във вечна любов

Морган и Матю позирали за снимки, докато Арло бил удобно настанен на възглавница между тях. Тогава Матю паднал на едно коляно и подал на Морган блестящ диамантен пръстен с изумителен диамант.

Кучето Арло

Арло, който е смесица между овчарка, лабрадор, ротвайлер и хъски, е бил приютен от двойката през 2020 г. Още на първата им среща Матю е организирал пикник, знаейки, че Морган е голям любител на кучетата.

„Арло беше много важна част от живота ни... идваше на всяко пътуване, всяка семейна вечеря, всеки голям или малък момент. Знаехме, че времето ни е ограничено заради диагнозата му“, разказва Морган пред People.

Тя добавя, че се чувства сякаш "звездите са се подредили", за да може той да бъде до младото семейство, за да може той да бъде до тях в един от най-важните етапи от съвместния им живот.

Краят на една страница

След годежа, двойката празнува в луксозен ресторант, но само четири дни по-късно, радостта им е помрачена. Заради внезапни храносмилателни проблеми, Арло е откаран на ветеринар, където е открито сърдечно заболяване. Въпреки бързата реакция и настаняването в интензивното отделение, Арло умира същата нощ от сърдечна недостатъчност. Въпреки огромната скръб, двойката намира утеха във факта, че Арло е бил част от най-важния им момент.

„Загубата му веднага след годежа се усеща като края на една толкова специална глава. Не се съмнявам, че е трябвало да бъде там. Той винаги ще бъде част от нашата история, сърцето на това, откъдето започна всичко“, пише Морган в Instagram.

