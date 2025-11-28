Да гледаш как любимото ти куче остарява никога не е лесно, тъй като старостта носи със себе си редица болезнени и трудни за лечение здравословни усложнения за нашите домашни любимци. Ново лекарство би могло да попречи на нашите четириноги приятели да изпитват тази болка и дори да им даде по-дълъг живот.

Наречени LOY-001 и LOY-002, тези нови лекарствени продукти преминаха през регулаторните кръгове, получавайки одобрението на Центъра за ветеринарна медицина на Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) по-рано тази година, превръщайки се в първите лекарства, удължаващи живота, за които агенцията е установила „разумно очакване за ефективност“.

Тези лекарства, ако преминат последните регулаторни препятствия, биха могли да започнат да се използват още през 2025 г., за да помогнат на много от нашите кучета да живеят по-дълъг и здравословен живот.

Какви са хапчетата за удължаване на живота за кучета?

През последните шест години Loyal разработва терапевтични лекарства, които могат да удължат продължителността на живота на средни и по-големи кучета, като изследователите се фокусират върху това защо по-малките кучета са склонни да живеят много по-дълго.

По-големите породи кучета, за съжаление, живеят само до 10 години, докато по-малките кучета могат да очакват до 16 години със семейството си, преди да починат.

Това е рядкост, тъй като много малко други животински видове имат толкова екстремна разлика в продължителността на живота, базирана на размера. Всъщност много по-големи животни ще живеят много по-дълго от по-малките видове, като най-големият сухоземен бозайник, африканският слон, който живее до 70 години.

Изследователите от Loyal смятат, че част от тази разлика може да се дължи на хормоналните специфики при кучетата, като големите и гигантските породи живеят с нива на хормона IGF-1 28 пъти по-високи от по-малките породи. Първото им почти одобрено лечение, LOY-001, е насочено към този хормонален дисбаланс на IGF-1, който е причината за големия им размер.

Второто им лечение, LOY-002, вместо това имитира метаболизма на по-малките кучета и по този начин причинява по-малка честота на свързани с възрастта здравословни проблеми.

Кои кучета могат да се възползват от лекарствата и как действат те?

Големите кучета, включително немските догове и ирландските вълкодави, биха имали най-добри резултати от това първо лечение, което ще се прилага чрез тримесечна инжекция.

Това лекарство, инхибиращо IGF-1, предотвратява преждевременното стареене на клетките, причинено от хормона. Действа като интервенция, като се прилага на кучета над 7-годишна възраст и с тегло 18 кг.

В своето многогодишно проучване, обхващащо стотици ветеринарни практики в САЩ, Loyal откри, че този механизъм на стареене, свързан с размера, не е наследствен белег, а „ускорено разстройство на стареенето“ от процеса на размножаване.

Очаква се да бъде налично с рецепта още през следващата година.

Междувременно, второто им лечение, което очаква одобрение от FDA, би могло да бъде много по-широкообхватно, като както средни, така и големи породи кучета ще се възползват от неговите удължаващи живота свойства.

Тъй като се смята, че кучетата над 10-годишна възраст ще се възползват най-много, LOY-002 е таблетка за дневен прием за кучета над 14 фунта (6,35 кг), която има за цел да имитира многото ползи за здравето от диета с ограничен прием на калории за по-възрастни кучета.

Това обикновено е непрактично или невъзможно за прилагане при по-големи кучета поради техния размер, въпреки доказателствата, че контролираните диети могат да удължат живота на кучето с до две години.

Следователно LOY-002 функционира, имитирайки метаболизма на много по-малки кучета, без да изисква същото драстично намаляване на приема на храна. Това би предотвратило много от свързаните с възрастта състояния, които засягат по-възрастните кучета, и би им осигурило по-комфортно пребиваване в по-късни години.

Участникът в проучването, ветеринарният лекар Артър, главен изследовател във ветеринарната болница Baycrest в Санкт Петербург, каза: „Преди да се присъединя към проучването, се опитвахме да правим неща, които да помогнат за намаляване на болката и страданието на (кучетата) с напредване на възрастта им, въпреки че няма много добри възможности…“

„Нещото, което най-много вълнува хората (за LOY-002), е възможността да дадат на кучето си нещо, което ще го държи по-дълго.

