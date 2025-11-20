Когато навън е мразовито, вали сняг или духа леден вятър, ние естествено посягаме към топлите дрехи. Но важи ли това и за кучетата?

Много стопани подценяват колко чувствителни към студа могат да бъдат някои четириноги. В определени случаи палтото за куче не само е полезно, но дори необходимо.

Кои породи кучета имат нужда от палто

Според експерти, хладните температури не притесняват здрави кучета с гъста козина - впрегатни кучета като сибирското хъски или аляския маламут. Но има около 350 признати породи породи с къса козина, както и такива с малко подкожни мазнини. Ето защо за много животни е разумно да носят палто през зимата.

Това важи за хрътки и дребни породи като рат териера и чихуахуа.

Породи без козина като мексиканското голо куче, както и животни, които почти не натрупват мазнини – например италиански грейхаунд също трябва да носят функционално облекло. В противен случай са беззащитни срещу студ и влага.

След подстригване, пуделите и болонките също трябва да носят дреха през зимата.

Снимка: iStock

Кога да облечем кучето в палто

Ако кучетата не живеят постоянно навън, те са свикнали със стайна температура, подобно на своите собственици. Ето защо ветеринарите препоръчват палто в много случаи.

Малките кученцата често нямат достатъчно покривна козина, за да бъдат оптимално защитени. Особено чувствителната им коремна област е слабо окосмена.

По-възрастни и хронично болни животни също трябва да носят топло палто по време на разходки. Това важи особено за кучета със заболявания остеоартрит или артрит.

При какви температури на кучетата им става студено

Няма универсален отговор на този въпрос. Чувствителността към студ зависи от породата, козината, теглото и общото здравословно състояние. Например хрътки с къса козина и малко телесни мазнини могат да започнат да мръзнат още при температури 10–15 градуса, особено при дъжд. Породи с плътен подкосъм като хъскита не усещат студ дори при –15 градуса.

Нивото на активност също е важно. При тичане в снега кучетата се стоплят дори при 0 градуса и може изобщо да не се нуждаят от облекло. Но при кратка вечерна разходка, могат бързо да изстинат. Ако кучето трепери, движи се сковано или отказва да върви, това е знак, че му е студено.

Снимка: iStock

Свиква ли лесно кучето с палто

Не всички кучета приемат с ентусиазъм новата дреха. Някои се съпротивляват толкова силно, че разходките стават мъчение. Други се въргалят по земята, изразявайки недоволството си.

Затова палтото трябва да се свърже с положителни емоции още в началото – още преди да се наложи да го носи. Това става чрез игра или лакомства, първоначално просто за да доближи и подуши палтото.

Снимка: iStock

Каква дреха да изберем

Палтото трябва да пасва добре - да не ограничава движението и да не позволява на кучето да се закача за храсти или огради. Трябва да покрива целия гръб до основата на опашката.

Препоръчват се палта от ветро- и водоустойчиви материали като найлон. В много студени дни допълнителна подплата от полар или „меча“ материя осигурява повече топлина. Пуловери от вълна или памук не са подходящи.

Чрез видеото да си припомним един скорошен случай - с главен герой куче:

