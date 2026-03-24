Принцесата на Уелс блесна на пищен банкет в замъка Уиндзор в познат ансамбъл. Тя носеше любимата на всички изумрудена рокля и легендарната тиара на покойната принцеса Даяна.

Британското кралско семейство наскоро организира банкет в замъка Уиндзор в чест на нигерийския президент Бола Ахмед Тинубу и първата дама Олурами Тинубу.

Събитието не е просто протоколно – то има историческо значение. Това е първото държавно посещение на нигерийски лидер във Великобритания от 37 години и първото подобно събитие, провеждано в Уиндзор, а не в Бъкингамския дворец.

На банкета присъстват крал Чарлз III, кралица Камила, принц Уилям и редица високопоставени гости, като вечерта се превръща в демонстрация на традиция, дипломатически отношения и кралски разкош.

Вниманието на всички присъстващи отново беше привлечено от най-красивата принцеса, която носи и титлата най-добре облечена жена, принцеса Кейт Мидълтън.

За случая тя носеше изумруденозелена рокля от дизайнера Андрю Гна, която се отличаваше с дълги ръкави, семпла кройка и минималистичен подход към елегантността. Роклята подчертаваше стройната и фигура, но и пълната й женственост. Цветът също не е случаен - зеленото е основен цвят в националния флаг на Нигерия, а принцесата често използва модата като форма на „тиха дипломация“.

Освен това нюансът има и културно значение, тъй като се свързва с ислямската традиция – религията на президента Тинубу.

Снимка: Getty Images/Instagram

Принцеса Кейт завърши визията си с легендарната тиара „Любовен възел“, която беше любимо бижу на покойната принцеса Даяна.

Тя е създадена през 1913–1914 г. за кралица Мери от бижутерите Garrard и е украсена с диаманти и висящи перли. По-късно преминава към кралица Елизабет II, а след това става едно от любимите бижута на принцеса Даяна, която я носи често, въпреки че самата тя признава, че е тежка за носене.

Снимка: Getty Images/Instagram

Днес тиарата е сред най-разпознаваемите в кралската колекция и се дава назаем на Кейт Мидълтън за официални събития. Това е една от най-често носените тиари от принцесата на Уелс – и често се възприема като почит към принцеса Даяна и връзката ѝ с принц Уилям.

Освен това, тя носеше обеци, принадлежащи на кралица Елизабет II, и завърши цялата визия със семпъл грим и вълниста прическа.

