Кейт Мидълтън, принц Уилям и трите им деца се присъединиха тази година към кралското семейство за Великден - отбелязвайки завръщането към една любима традиция.

Във вчерашния ден, семейството на принца и принцесата на Уелс се застана редом до крал Чарлз, кралица Камила и останалите членове на кралското семейство на великденската служба в параклиса „Сейнт Джордж“, разположен на територията на замъка Уиндзор.

Принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлот (10 г.) и принц Луи (7 г.) вървяха редом с родителите си при пристигането си за църковното събитие. Джордж и Шарлот за първи път присъстваха на кралската великденска служба през 2022 г., докато Луи направи своя дебют на празника през следващата година.

Всички бяха официално облечени за събитието, като Джордж и Луи бяха съгласували костюмите си с този на своя баща.

Въпреки че Уилям (43 г.) и Кейт (44 г.) отдавна отбелязват Великден с кралското семейство - принцът участва в тази традиция още от детството си, двойката пропусна ежегодното събитие през 2024 и 2025 г. И именно това прави появата им тази година особено значима.

Те не се присъединиха към службата през 2024 г., след като принцеса Кейт разкри, че е диагностицирана с тежко заболяване само седмици по-рано. Ето защо те избраха да прекарат празника насаме с децата си.

Миналата година семейството прекара Великден на повече от 100 мили от Уиндзор в селския си дом в Норфолк, където често се оттегля по време на ваканциите на децата. Семейството на Уелс неведнъж е споделяло как преминават празничните дни в дома им – любимата им традиция е търсене на скрити великденски яйца, както и похапването на сладкиши.

През последните седмици Уилям и Кейт са се оттеглили значително от обществени задължения, за да могат да прекарват повече време с децата си по време великденската им ваканция