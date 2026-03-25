Крал Чарлз и кралица Камила присъстваха на важно обществено събитие - и направиха изненадващ и неочакван от никого жест.

Двойката почете 25-ата годишнина на Eden Project - екологичен център и туристическа атракция в Корнуол. А една от задачите им бе да среже тържествено тортата, поднесена по случая.

Тогава, внезапно Чарлз реши да заеме меча от стоящия наблизо лорд-лейтенант на Корнуол – и с помощта на Камила разряза тортата. Двете кралски особи изключително много се забавляваха, докато се бореха да разполовят сложното творение, дело на местна корнуолска пекарка.

Снимка: Getty Images

В крайна сметка, усилията им се увенчаха с успех, а тълпата въодушевено ги аплодира. А крал Чарлз дори направи шеговито движение, сякаш пробожда тортата с меча.

Явно Чарлз бе решил да последва примера на майка си - покойната кралица Елизабет, която също настоя да разреже торта с меч по време на посещение в Eden Project през 2021 г.

Снимка: Getty Images

Създаден през март 2001 г., огромният екологичен комплекс се намира на мястото на бивша глинена яма и включва два закрити биома и разкошни външни градини. По време на посещението си крал Чарлз и Камила помогнаха на Eden Project да събере подкрепа за предстояща доброволческа инициатива, насърчаваща хората да участват в екологично чисти дейности като градинарство и почистване на отпадъци. Кралската двойка също откри и плоча, отбелязваща юбилея на комплекса.

Снимка: Getty Images

След това крал Чарлз и Камила посетиха близкият град Сейнт Остел – а пребиваването им там не мина без инциденти. Те се сблъскаха с протестиращи пред местната църква, които поставяха въпроси към кралската двойка относно познанството на бившия принц Андрю с покойния финансист Джефри Епстийн.

Членове на кралското семейство, включително и крал Чарлз и Камила, бяха посрещнати от протестиращи и по време на служба в Уестминстърското абатство за Деня на общността на нациите в Лондон. Демонстранти държаха ярко жълти плакати с надпис „Какво знаехте?“ и скандираха анти-монархически послания.

Бившият херцог на Йорк беше арестуван на 19 февруари по подозрение за нарушение на обществения ред. В изявление, публикувано малко след ареста на брат му, крал Чарлз каза: „Законът трябва да следва своя ход.“

Във видеото: как сами да си направим френска торта - с горски плодове и без захар:



