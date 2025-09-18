Камери заснеха неловък момент между кралица Камила и Кейт Мидълтън, докато разговаряха с първата дама Мелания Тръмп на официалното посрещане по случай държавното им посещение. Какво подшушна кралицата на принцесата на Уелс?

На 17 септември принцеса Кейт и принц Уилям бяха първите, които поздравиха президента Доналд Тръмп и съпругата му на територията на замъка Уиндзор, за да дадат начало на официалното пътуване, а кралската двойка придружи семейство Тръмп, за да се срещне с крал Чарлз и кралица Камила пред Виктория Хаус.

Както се вижда от видеозаписи от посрещането, след като 79-годишният Доналд и 55-годишната Мелания топло поздравиха 76-годишния крал и 77-годишната кралица, както и личните секретари сър Клайв Алдъртън и Софи Деншам, президентът на САЩ и кралят се обърнаха един към друг, за да разговарят, както направиха и Камила и Мелания.

След това 43-годишният принц и принцеса на Уелс се приближиха, като принц Уилям се присъедини към разговора на краля и Доналд, а принцеса Кейт отиде да разговаря с кралицата и Мелания.

Принцеса Кейт и Мелания си бъбреха, докато Камила наблюдаваше и се оглеждаше. Отнеха няколко минути на кралицата да направи знак на принцеса Кейт да се премести с едва доловим жест с ръката си. Принцеса Кейт се подчини, сякаш се сбогува с Мелания и отстъпи, за да се приближи до принц Уилям.

След това кралица Камила и Мелания разговаряха за момент, докато цялата група се подреди в редица, създавайки път за конските карети, които да се приближат и да ги транспортират до замъка Уиндзор.

Снимка: Getty Images

Шествието с карети създаде още една възможност за кралица Камила и Мелания да разговарят, докато се возеха заедно в шотландската държавна карета.

Крал Чарлз и президентът Тръмп поведоха шествието в ирландската държавна карета, докато принцът и принцесата на Уелс се возеха в полудържавната карета "Ландау" с Уорън Стивънс, посланикът на САЩ в Обединеното кралство, и съпругата му.

Тържественото посрещане е акцент в държавните посещения, а следващият важен момент е държавният банкет, който се проведе в замъка Уиндзор по-късно в сряда.

Повече за военния парад, на който присъстваха - вижте в следващото видео.

