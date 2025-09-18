Тържествената вечеря в замъка Уиндзор събра световния политически и кралски елит, но фокусът на обществото и медиите отново падна върху стила на дамите. Принцеса Кейт, Мелания Тръмп и кралица Камила превърнаха събитието в дефиле на елегантността със съвсем контрастни визии.

Докато дипломатическите разговори между Великобритания и САЩ се водят на най-високо ниво, погледите на медиите и публиката са приковани към червената пътека на замъка Уиндзор. Принцеса Кейт блесна в злато и историческа тиара, Мелания Тръмп избра смела цветна комбинация, а кралица Камила заложи на класическо кралско синьо. Визуалният контраст между трите дами превърна вечерята не само в дипломатическо, но и в модно събитие, за което всички обсъждат.

Тържествена вечеря

Принцеса Кейт

Снимка: Getty Images

Принцеса Кейт се появи като истинска икона на елегантността в златна рокля от Phillipa Lepley, изработена от финa дантела върху коприна. Моделът се отличаваше с дълъг силует, висока яка и ефирен слой, който придаваше почти ефирен, сияен вид.

Най-голямото бижу в ансамбъла й беше легендарната Lover’s Knot Tiara – диамантено-перлена тиара, принадлежала на Кралица Елизабет II и Принцеса Даяна. Изборът й бе не просто моден акцент, а символичен жест, който напомни за приемствеността и историята на британското кралско семейство. Тиарата, съчетана с кралски ордени и лента, добави доза официалност и подчерта протокола. Появата на Кейт бе и особено значима, защото бележи едно от първите по-големи завръщания след дълго отсъствие заради здравословни причини.

Мелания Тръмп

Снимка: Getty Images

Мелания Тръмп избра да предизвика модните правила със смела комбинация от цветове. Нейната рокля в жълт нюанс с широк лилав колан и оф-шълдър силует беше едновременно екстравагантна и различна от класическите вечерни визии.

Аксесоарите й бяха по-обрани – бежови обувки и изчистени обици, което остави цветовете на тоалета да говорят сами за себе си. Смелият контраст жълто и лилаво се превърна в тема на множество медийни коментари – някои го определиха като свеж и различен, други като твърде ярък за кралско събитие.

Кралица Камила

Снимка: Getty Images

Кралица Камила заложи на класическа и величествена визия в дълга рокля в кралско синьо. Изборът й бе ясен контрапункт на по-ярките цветове на Мелания и златната елегантност на Кейт. Синият цвят, традиционно свързван със стабилност и авторитет, подчерта нейния статут и донесе усещане за хармония в цялата палитра на вечерта.

Снимка: Getty Images

Тя допълни визията си със сапфирена тиара и брошка със сапфир, част от богатата кралска колекция бижута. Това беше съзнателен избор, който не само добави луксозен щрих, но и създаде визуална връзка с цвета на роклята. Коментаторите отбелязаха, че комбинацията между рокля и бижута е едновременно традиционна и впечатляваща.

