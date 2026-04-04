Великден е един от най-светлите и обичани празници в българската традиция - време за семейство, споделена трапеза и символика, свързана с възраждането и новото начало. Подготовката за празника включва не само традиционни ястия, но и създаване на уютна и красива атмосфера у дома.

Празнична трапеза: традиция и модерни елементи

В центъра на великденската трапеза неизменно присъстват няколко класически елемента:

Боядисани яйца – символ на новия живот. Първото яйце традиционно се боядисва в червено.

Козунак – сладък хляб с пухкава текстура, често с плънка от стафиди, локум или шоколад.

Агнешко месо – печено агне или агнешко с пресни подправки е класически избор за основно ястие.

Пролетни салати – свежи комбинации от зелени салати, репички, краставици и пресен лук.

Модерни идеи за меню

За по-съвременен прочит на празничната трапеза може да добавите:

Мини тарталети със сирена и зеленчуци

Печени картофи с розмарин и чесън

Домашни дипове – хумус, млечни сосове или пастети

Леки десерти с плодове и кремове

Снимка: instagram/grupo.marono

Декорация: създаване на празнична атмосфера

Цветова палитра

Изберете меки пролетни цветове – бяло, зелено, жълто, розово и пастелни нюанси. Те създават усещане за свежест и лекота.

Украса на масата

Покривка с флорални мотиви.

Салфетки, сгънати във формата на заек или цвете.

Основен елемент – кошница с яйца, цветя или декоративни фигури.

Снимка: Pinterest

Включването на природни материали прави декорацията по-жива:

Свежи цветя като лалета, нарциси или зюмбюли.

Клонки, върбови венци или мъх.

Декоративни гнезда с яйца.

Снимка: iStock

Ръчно изработените декорации придават индивидуалност: