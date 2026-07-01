Всички погледи на Световното първенство по футбол в момента са вперени в двама от най-великите футболисти на всички времена - Кристиано Роналдо и Лионел Меси, които не спират да чупят нови рекорди мача след мач! Ще видим ли след няколко години ново "издание" на голямото съперничество между Роналдо и Меси - този път чрез техните синове Кристиано Роналдо-младши и Тиаго Меси? Наследниците на футболните легенди засега са избрали съшия път като великите си бащи на терена, но ще достигнат ли върховете им? Могат ли децата на най-великите футболисти да излязат от сянката на бащите си? И как се развиват футболните им кариери към момента? Нека видим!

Кристиано Роналдо-младши

Кристиано Роналдо-младши е роден на 17 юни 2010 г. в Калифорния, САЩ, и от най-ранна възраст живее в среда, в която професионалният футбол е не просто момчешка мечта, а ежедневие. Като първороден син на Кристиано Роналдо, той постепенно попада в центъра на общественото внимание, но развитието му като футболист започва далеч по-важна линия от медийния интерес – реална спортна подготовка в редица академии в Европа и Близкия Изток.

Роналдо никога не е разкривал самоличността на майката на първородния си син, като през ноември 2015 г. казва на водещия на „Шоуто на Джонатан Рос“: „Някои моменти в живота са лични и хората трябва да уважават неприкосновеността на личния живот. Когато Кристиано порасне, винаги ще му казвам истината, защото той я заслужава, защото е мой син. Но няма да я казвам само защото хората искат да я кажа.“

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Изказването му през 2015 г. повтори теза, която футболната звезда изрази по време на раждането на сина си. Тогава Роналдо публикува в социалните мрежи следното послание: „С голяма радост и емоция ви съобщавам, че наскоро станах баща на момченце. Както се договорихме с майката на бебето, която предпочита самоличността ѝ да остане поверителна, синът ми ще бъде под мое изключително настойничество. Моля всички да уважават изцяло правото ми на личен живот (и това на детето) поне по толкова лични въпроси, колкото са тези.“

Снимка: Getty Images

Днес Кристиано Роналдо-младши вече върви уверено по стъпките на баща си и изгражда успешна футболна кариера като нападател в юношеските формации на водещи европейски и световни клубове. Още като дете той преминава през различни юношески школи, следвайки клубовете, в които играе баща му към дадения момент.

Снимка: Getty Images

Първите му по-сериозни стъпки са в Италия, когато Роналдо е футболист на „Ювентус“, където Кристиано Роналдо-младши играе за детските формации на "Старата госпожа" и бързо привлича внимание с резултатността си. По-късно, при завръщането на баща му в „Манчестър Юнайтед“, той също се включва в академията на английския клуб, където тренира с различни юношески групи и попада в полезрението на спортните среди като играч с офанзивен потенциал и мощна физика за възрастта си.

Снимка: Getty Images

След трансфера на Роналдо в Саудитска Арабия, Кристиано Роналдо-младши се присъединява към младежките формации на „Ал Насър“ и свързания с клуба национален спортен център. Там той продължава развитието си в структурирана академична среда, като често тренира с по-големи от него възрастови групи, което е ключов момент в кариерата му.

Снимка: Getty Images

Така се стига и до първата отборна титла на малкия Кристиано - първородният син на Роналдо отпразнува титлата на шампион на Саудитската лига с тима на Ал Насър до 13 години.

През последните години той получава и повиквателни за младежки формации на Португалия, което допълнително засилва вниманието към него като потенциален бъдещ професионален футболист.

Снимка: Getty Images

Кристиано-младши е същински наследник на баща си на футболния терен! Въпреки че е роден в САЩ, той елегантно избира да защитава цветовете на родината на своя баща. Дебютира за юношеския национален отбор на Португалия до 15 години през пролетта на миналата година, а впоследствие записва участия и за формацията до 16 и 17 години.

През май 2025 г. самият Роналдо не скри вълнението си в социалните мрежи, че Кристиано-младши е бил повикан в младежкия отбор на Португалия, за да играе в турнир в Хърватия, като написа в Инстаграм профила си: „Гордея се с теб, сине!“.

Снимка: Getty Images

Кристиано-младши, който в момента играе за младежкия отбор на Ал-Наср, клубът от саудитската Про Лига, за който играе и баща му Роналдо, тренира за кратко през 2026 г. с отбора до 16 години на Реал Мадрид. Нападателят се надява да се присъедини към елитен клуб в Европа, за предпочитане в Обединеното кралство или Мадрид, съобщи тогава Sports Illustrated. Изданието също така сподели, че с „над 183 см“ Кристиано-младши вече е по-висок от баща си.

Снимка: Getty Images

15-годишният Роналдо-младши играе за Ал Насър с баща си в Рияд, Саудитска Арабия, но семейството през март беше в Мадрид, тъй като Роналдо-старши се възстановява от мускулна контузия, получена през миналия месец в Саудитската професионална лига.

Източник съобщи пред ESPN, че Реал Мадрид е отворил врати за сина на бившия си играч да тренира с тях по време на този период на несигурност в Близкия изток, поради конфликта в Иран. Той е тренирал с отбора „Кадет А“ – или U16. Въпреки това, все още е твърде рано да се каже дали ситуацията може да доведе до подписването му с академията на клуба, казва източникът. Друг източник не би изключил напълно евентуален трансфер в Реал Мадрид в бъдеще, но призна, че информацията, която имат за Роналдо-младши, не е положителна.

Снимка: Getty Images

Кристиано Роналдо е рекордьорът по голмайсторство на Мадрид за всички времена, спечелвайки 16 трофея с клуба между 2009 и 2018 г. Той се присъедини към Ал Насър през 2023 г. и се контузи на 28 февруари, страдайки от проблем с подколянното сухожилие, и пътува до Мадрид, след като проблемът се оказа „по-сериозен“, отколкото се е смятал първоначално според треньора Хорхе Жезус.

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Тиаго Меси

Тиаго Меси, който е роден в Барселона на 2 ноември 2012 г., е най-големият син на Лионел Меси и Антонела Рокуцо. Още от ранните си години той израства в среда, силно свързана с футбола, като животът му е разделен между Европа и Съединените щати според клубната кариера на баща му.

Снимка: Getty Images

Първите му стъпки във футбола започват в академията на „Барселона“, където Меси прекарва най-голямата част от професионалната си кариера. Там Тиаго тренира в детските формации на клуба и се развива във висококачествена академична система, известна с техническия си подход към играта. По това време той е наблюдаван като играч, който демонстрира добро разбиране на играта, но без да бъде поставян под натиск заради сравнения с именития си баща.

Снимка: Getty Images

В публичното пространство Лионел Меси многократно е подчертавал, че не оказва натиск върху синовете си да следват професионална кариера. В интервюта той описва тяхното участие във футбола като свободен избор и част от нормалното детство, а не като предварително начертана пътека.

След трансфера на Меси в Пари Сен Жермен и по-късно в Интер Маями (Inter Miami CF), Тиаго продължава развитието си в нови академични структури. В САЩ той става част от младежката система на американския клуб.

Снимка: Getty Images

Наскоро Тиаго Меси спечели още една титла с Интер Маями в Пунта Кана, докато баща му представлява Аржентина на Световното първенство. Така синът на Меси добави още един трофей към нарастващата си юношеска футболна визитка, след като помогна на отбора до 14 години на отбора си да спечели титлата на турнира MIC Football Punta Cana 2026.

Докато баща му, Лионел Меси, представляваше Аржентина срещу Йордания в Далас, Тиаго беше на стотици километри разстояние в Доминиканската република и празнуваше пореден голям успех с академията.

Снимка: Getty Images

Второто издание на турнира MIC Football Punta Cana се проведе от 24 до 29 юни в Cap Cana Sports City в Пунта Кана, Доминиканска република. Международното състезание за млади футболисти събра 103 отбора, над 2000 играчи и включваше над 250 мача на 13 терена. Клубове от 20 държави участваха в надпреварата при момчета и момичета във възрастови групи от под 12 до под 16 години.

Снимка: Getty Images

Интер Маями завърши отличен турнир, като победи също американския клуб GOT FC с 3:0 във финала при юноши до 14 години. Головете на Роджър Лаурадо, Йохане Калиxте и Елиас Елеазар осигуриха титлата след още едно доминиращо представяне, според Infobae. Победата завърши перфектен турнир за отбора от Флорида, който вече беше победил GOT FC и в груповата фаза.

Снимка: Getty Images

Титлата в Пунта Кана продължава впечатляващата серия на Тиаго след присъединяването му към академията на Интер Маями. Сред юношеските му трофеи са: шампион на Weston Cup при U12 през 2024 г., шампион на Weston Cup при U13 през 2025 г., шампион на Dreams Cup в края на 2025 г., отново шампион на Dreams Cup през май 2026 г. и шампион на MIC Football Punta Cana U14 през 2026 г.

Снимка: Getty Images

По-рано тази година Лионел Меси присъства на финала на Dreams Cup, за да гледа как Тиаго празнува още една титла заедно с Луис Суарес, чийто син Бенхамин също играе в академията на Интер Маями. От 13-годишна възраст отборите на академията на Интер Маями участват в MLS NEXT – най-високото ниво на младежко развитие в САЩ и Канада. По-рано през сезона отборът на Тиаго стигна до финалите на MLS NEXT в Солт Лейк Сити, но завърши като вицешампион след загуба с 3:2 от Orlando City SC.

Снимка: Getty Images

Тиаго, който ще навърши 14 години на 2 ноември 2026 г., продължава развитието си в една от най-бързо растящите футболни академии в Мейджър Лийг Сокър, докато изгражда собствен път в спорта. За разлика от предишни финали на академията, нито Лионел Меси, нито Антонела Рокуцо присъстваха на турнира в Пунта Кана. Меси остана с националния отбор на Аржентина за международния мач срещу Йордания в Далас.

Снимка: Getty Images

През 2024 г. Тиаго сподели подробности за своята кариера като спортист: „Играенето ме прави по-нервен, отколкото да гледам баща ми на терена“, каза той пред журналиста Хосе Рамон де ла Морена. „Не съм добър с левия крак“, призна той.

Тиаго има двама по-малки братя - Матео (роден през 2015 г.) и Чиро (роден през 2018 г.), които също са тръгнали по стъпките на иманития си баща и по-голям брат и тренират футбол.