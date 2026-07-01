Джорджина Родригес отново успя да прикове всички погледи към себе си. Половинката на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо привлече вниманието с поредната си впечатляваща визия на плажа, а феновете са във възторг.

Огнената Джорджина публикува кадри в Инстаграм профила си, на които позира с елегантен черен бански, съчетан с фини златни бижута и тъмни слънчеви очила. На снимките годеницана на Роналдо демонстрира перфектната си форма, докато се наслаждава на слънцето и морето на един от най-известните плажове във Флорида.

Красота и стил на Мондиал 2026

Публикацията ѝ бързо предизвика огромен интерес в социалните мрежи. Само за няколко часа снимките събраха стотици хиляди харесвания и хиляди коментари, а последователите ѝ я затрупаха с комплименти за секси визията. Мнозина я определиха като една от най-стилните и красиви популярни личности, които в момента се намират в Съединените щати около Световното първенство по футбол.

Ясно е, че Джорджина Родригес не е в Маями случайно. Тя придружава Кристиано Роналдо по време на участието му на Мондиал 2026 и му дава цялата си подкрепа, а през свободното си времe се наслаждава на екзотичните плажове. Докато футболистът изпълнява ангажиментите си с националния отбор на Португалия, Родригес съчетава семейните си задължения с кратки моменти за почивка. На снимките тя е заснета както край брега, така и във водата, а визията ѝ впечатлява със семпла, непретенциозна елегантност. Черният бански, който Джорджина беше избрала, подчертава фигурата ѝ идеално, без да прикрива женствените извивки.

Джорджина Родригес от години е сред най-влиятелните личности в социалните мрежи. Освен че е успешен модел и лице на редица световни модни марки, тя развива собствен бизнес и участва в различни благотворителни инициативи. След успеха на документалната поредица, посветена на живота ѝ, интересът към всяка нейна публична изява продължава да расте.

През последните години тя и Кристиано Роналдо често демонстрират силната си любовна връзка, като редовно споделят семейни моменти с децата си, независимо дали са у дома, на почивка или по време на големи спортни събития. Световното първенство по футбол 2026 година не прави изключение, а Родригес отново е сред най-верните поддръжници на португалската звезда.