Кристиано Роналдо и португалският му национален отбор изиграха първия си мач на Световното първенство 2026 в сряда, 17 юни, срещу Демократична република Конго. Резултатът 1:1 донесе редица критики срещу 41-годишният нападател, известен с най-много официални голове в историята на футбола.

Въпреки всички трудности обаче, Кристиано не пропусна да отбележи значимите семейни моменти. Точно преди важния мач футболистът честити 16-ия рожден ден на най-големия си син, Кристиано Роналдо-младши. Гордият баща публикува снимка, на която позира със своя наследник и към която написа на португалски: „Поздравления, сине. Баща ти те обича“.

За футболната звезда бащинството е нещо изключително сериозно. „Да стана родител и да имам семейството е най-голямата привилегия, която съм имал. Наслаждавам се на всяка секунда от това“, сподели преди време той пред Hello Magazine.

Кристиано-младши – по стъпките на своя баща

Подобно на своя суперзвезден баща, Кристиано-младши също е футболист. Още едва на седем години, Кристиано публикува снимка в Instagram, на която връзва бутонките на сина си и написа: „Мисля, че Крис ги обича повече от мен!“

Снимка: instagram/cristiano

Мило послание от баба

В ранните си години Кристиано Роналдо-младши е отглеждан от баща си, но с постоянната подкрепа на баба си Мария Долорес. Разбира се, възрастната жена не пропусна специалния повод и сподели изпълнено с любов послание за своя внук. „Днес е ден за празник - моето момче има рожден ден. Пожелавам ти много щастлив ден. Скоро ще сме заедно, за да отпразнуваме, и нека този ден се повтаря още много, много години. Целувки. Баба те обича много.“

Снимка: instagram/doloresaveiroofficial

Баща и син може да играят заедно

Кристиано е спечелил 35 официални големи трофея в кариерата си. Но едно постижение, което може да добави към списъка, е да играе на терена заедно с Кристиано-младши. В момента Кристиано играе за саудитския клуб Ал-Насър, а синът му е в младежкия отбор.

Според редица източници, клубът обмисля да привлече Кристиано-младши в професионалния отбор. Ако това се случи, той първо ще играе в тренировъчния състав, с възможност да бъде включен в първия отбор.

Кристиано пази живота на сина си в тайна

Кристиано-младши е роден на 17 юни 2010 г. в Калифорния и самоличността на майка му никога не е разкрита. През 2015 г. баща му сподели в предаването „The Jonathan Ross Show“:

„Някои неща в живота са лични и хората трябва да уважават личното пространство. Когато Кристиано порасне, ще му кажа истината, защото я заслужава, защото той е мой син.“

Снимка: instagram/crjnrr7

Футболният стил на Кристиано-младши

В документалния филм „Ronaldo“ (от 2015 г.), посветен на живата на футболна легенда Кристиано Роналдо, синът му казва, че иска да стане вратар. Но през последното десетилетие той се превръща в нападател, който вкарва много голове, вместо да ги спасява.

Тийнейджърът вече е по-висок от баща си - около 183 см. Той е избрал да представлява Португалия, въпреки че би могъл да играе и за САЩ, и има впечатляващ баланс от 56 гола в 27 мача за младежкия отбор на Ал-Насър, пише Hello Magazine.