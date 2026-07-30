Откакто в края на май обявиха щастливата новина, че очакват първото си общо дете, Сашо Кадиев и Ивелина Чоева не спират да споделят с последователите си най-милите и забавни моменти от своето ежедневие.

Двамата често публикуват кадри от живота си като бъдещи родители и показват, че приемат този специален период с много чувство за хумор.

Освен че не крият вълнението си, те разказват и как са разпределили семейните задължения. Ивелина е освободена почти изцяло от домакинската работа, а за нейния комфорт се грижи цял екип. Бъдещият татко, майка му Катерина Евро и дъщеря му Кати чистят, готвят и не позволяват на бъдещата майка да се натоварва. Така Ивелина може спокойно да се наслаждава на бременността си, докато близките ѝ я глезят.

Последното видео, което Сашо публикува в социалните мрежи, обаче показа, че покрай очакването има и известна доза притеснение.

Двамата се возят в семейния автомобил, когато Ивелина нежно посяга да погали съпруга си по бузата. Вместо да се усмихне, Сашо буквално подскача от уплаха. Бъдещата майка остава видимо изненадана от реакцията му и го пита какво се случва.

Тогава идва и признанието, което моментално разсмя последователите им: „Просто ме е страх от бременна жена.“

Ивелина не успява да сдържи смеха си, а видеото бързо събра десетки реакции и коментари. Много бъдещи и настоящи родители се припознаха в ситуацията, а Сашо реши да ги включи в разговора с типичното си чувство за хумор.

Към клипа той написа: „Мамита, бъдете честни: колко страшни бяхте за мъжете си? И с какво ги побъркахте най-много?“

Под публикацията заваляха забавни признания от майки, които разказаха за капризите си по време на бременността, за среднощните желания за храна и за търпението, което се е наложило половинките им да проявят.

Снимка: instagram/al.kadiev

Любовната история на Сашо и Ивелина започва през 2021 г., а през август 2024 г. двамата си казаха „да“ на романтична церемония сред лозята на българска винарна. Няколко години по-късно семейството им е на път да стане още по-голямо – новина, която те споделиха с думите: „Любовта ни вече има сърчице, което бие заедно с нашите.“