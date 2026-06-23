Оказва се, че колкото и далеч да стигне човек по света, има едно място, което трудно може да бъде заменено. За Сашо Кадиев категорично това е домът на неговата майка – актрисата Катерина Евро.

След дългото пътуване в Китай, в което бе придружен от дъщеря си Кати, телевизионният водещ не губи време в излишни спирки или разопаковане на куфари. Вместо това той направи нещо, което мнозина ще разберат напълно – отправи се директно към дома на майка си.

Сашо никога не криел привързаността си към семейното огнище. И сега с усмивка и с типичното си чувство за хумор признава: „Китай, Китай… ама при мама си е най-добре!“

И няма как да не е така – Катето с отворени обятия и с пословичното си гостоприемство посреща своя син. И бърза да му приготви любимите шницели, гарнирани с картофено пюре. „Няма как - след тези китайските храни, с които сте се измъчили с Кати“, шегува се също актрисата.

Сашо я прегръща в знак на благодарност – включително и заради грижите, които Катето полага за бременната му съпруга Ивелина, докато той е в далечната азиатска страна. „Аз като видях Ивчето какво яде, директно ми идеше да тръгна от Китай.“

Припомняме, че само ден по-рано, Катето Евро сподели мило видео в социалните мрежи, на което демонстрира как глези своята снаха с домашно приготвени вкусотии като супа със скариди, спанак с ориз и свинско филе „ала франсез“.

Феновете на Сашо Кадиев неведнъж са ставали свидетели на топлите отношения между него и майка му. Двамата често показват, че освен роднинска връзка ги свързва и взаимното уважения, завидна близост и чувството за хумор.

Затова и надали някой е изненадан, че непосредствено след завръщането си от Китай Сашо бърза да отиде в родния си дом. Защото понякога най-екзотичното пътешествие завършва по най-простия и хубав начин - у дома.

А преди по-малко от месец, Сашо Кадиев и любимата му Ивелина Чоева обявиха, че ще стават родители, новина, която трогна близки, приятели и фенове. Малко след това двамата разкриха, че са в очакване на момченце.

Ето какво споделиха двамата в скорошното си участие в "Преди обед":

