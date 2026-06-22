Докато Сашо Кадиев се наслаждава на поредното приключение заедно с дъщеря си Кати в далечния Китай, у дома семейният уют е поверен на най-опитния човек – майка му Катерина Евро. Обичаната актриса за пореден път показа, че семейството винаги е на първо място за нея.

Известна със своето гостоприемство и кулинарни умения, актрисата не пропуска възможност да поглези снаха си Ивелина с домашно приготвени вкусотии. Сашо може и да отсъства, но определено има кой да се погрижи за съпругата му - с която са в щастливо очакване на първото им общо дете.

Катето неведнъж е споделяла колко обича да изразява чувствата си чрез храната. За нея готвенето не е просто ежедневие, а начин да покаже обичта си към хората, които са важни за нея. А Ивелина определено е сред тях.

Ето защо виждаме двете жени в кухнята – Катето приготвя свинско бон филе по френски, а Ивелина я наблюдава с любопитство. „Трябва да сготвим вкусно, за да нахраним бебенцето“, казва с усмивка бъдещата баба и нежно докосва корема на снаха си.

По всичко изглежда, че отношенията между Катерина и Ивелина са повече от отлични. Вместо традиционното напрежение между свекърва и снаха, двете демонстрират топлина, уважение и истинска близост. И дотолкова се забавляват във взаимната си компания, че дори подчертават, че Сашо, мъжът, който ги свързва, съвсем не им липсва.

„Саше, стой си в Китай, майче“, обръща се Катето индиректно към сина си. „Аз си храня момичето, дори баница съм ѝ направила. Ресторантът в Кокаляне е със звезди Мишлен.“

Следват кадри от готовата трапеза – които онагледяват грижите, които свекървата полага за бременната си снаха. Масата е обсипана с множество ястия: супа със скариди по доминиканска рецепта, спанак с ориз и свинско филе „ала франсез“.

Снимка: instagram/k.evro

Ивелина е очарована и дори възкликва: „Свекърва да ти е Катето Евро!“ И добавя през смях: „Добре че не живея при теб, че ще стана тройна.“

Преди по-малко от месец, Сашо Кадиев и любимата му Ивелина Чоева обявиха, че ще стават родители, новина, която трогна близките им, приятелите, феновете и последователите им. А малко след това двамата споделиха и още един специален момент - разкриха, че са в очакване на момченце.

Сред хората, най-щастливи от случващото се, несъмнено е Катето Евро. Тя многократно е признавала, че внучката ѝ, която носи нейното име, е една от най-големите радости в живота ѝ. А днес обичаната водеща е в щастливо очакване на второто си внуче.

Снимка: instagram/k.evro

Във видеото: Катето и Ивелина като гости в предаването "Кой да знае":

