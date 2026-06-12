Катето Евро е горда стопанка на пет кучета, които са нейни най-верни приятели и които наистина обожава. Тя реши да направи нещо нетипично, но мило и специално - заведе едно от кученцата си на специална фотосесия и разтопи сърцата на фенове и последователи.

Кучето фотомодел

Катерина Евро публикува емоционално видео, в което показва на своите почитатели как води кучето си във фотостудо за домашни любимци, където всеки стопанин може да получи професионални снимки на своето любимо същество. Артистично, различно и наистина трогателно, този тип заснемане превръща кучетата във фотомодели за няколко минути. Така хем събствениците им имат техни забавни и вълнуващи кадри, хем кученцата преживяват нещо, което със сигурност не им се случва всеки ден. В студиото и от най-палавото куче става изящен фотомодел. Звучи интересно, нали? Експеримент, който не само разнообразява ежедневието, но и оставя ценни спомени завинаги.

"Моето куче не може да седи мирно… а и моето куче не е едно, а са пет! Това винаги ме е спирало да ги заведа на фотосесия. Но тази седмица се престраших. Взех най-послушното и реших да си опитам късмета във фото студиото", пише Катето евро към видеото

"Накрая резултатът е толкова яка снимка, че сега другите ми 4 кучета малко ме гледат сърдито и ревнуват", допълва още тя.

Освен огромната си любов към животните, актрисата обожава и природата. Градинарството е нейна силна страст – с внимание и любов Катерина Евро се грижи за своята градина, превръщайки я в истинско място за спокойствие и вдъхновение. Припомняме, че още в началото на пролетта Катето положи разсад за домати в саксии. Малко по-късно се зае и с красивите пролетни цветя в градината си - лалета, незабравка и момини сълзи. Но актрисата обича да разнообразява градинския си пейзаж - и наред с добре познати, тя отглежда и екзотични растения. Като франджипани, например, известно още като плумерия – вид сукулент, лесен за отглеждане в саксия и изискващ минимални грижи. Цъфти в красиви, най-често са бели или розови съцветия, които са и изключително ароматни.

Вижте повече за разнообразните занимания на актрисата тук: