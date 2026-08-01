Организаторите на Мет Гала разкриха темата за едно от най-очакваните модни събития през 2027 година. Следващото издание ще бъде посветено на легендарния дизайнер Джон Галиано, а изложбата ще носи името „John Galliano: Horizons“.

Историческо признание за емблематичния дизайнер

Предстоящата експозиция ще бъде първата голяма музейна ретроспектива, посветена изцяло на творчеството на Джон Галиано. Посетителите ще могат да проследят повече от четири десетилетия от неговата кариера – от дипломната му колекция в Central Saint Martins през 1984 г., през работата му за Givenchy и Christian Dior, до впечатляващите му колекции за Maison Margiela.

Снимка: Getty Images

Изложбата ще представи емблематични тоалети, аксесоари, скици, работни материали и архивни документи, които разкриват творческия процес на дизайнера и влиянието му върху съвременната мода.

Met Gala ще следва темата „John Galliano: Horizons“

Както повелява традицията, ежегодната изложба на Costume Institute ще бъде открита с бляскавата Met Gala, чиито гости ще интерпретират темата чрез своите визии. Очакванията са червеният килим през 2027 г. да бъде изпълнен с драматични силуети, театрални костюми и препратки към характерния стил на Галиано.

Снимка: Getty Images

Организаторите подчертават, че експозицията няма да се фокусира единствено върху модните постижения на дизайнера. Специално място ще бъде отделено и на събитията от 2010–2011 г., когато Галиано беше уволнен от Christian Dior след антисемитски и расистки изказвания, които доведоха и до съдебно осъждане във Франция.

Изложбата ще разгледа и последвалото му лечение от зависимост, публичното му разкаяние и постепенното му завръщане в модната индустрия, поставяйки въпроса доколко творческото наследство може да бъде разглеждано отделно от личната отговорност на автора.