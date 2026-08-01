Изпълнителят Влади Ампов-Графа продължава своето лятно турне на 8 август в Пловдив. Той споделя със зрителите неразказани истории от сцената и първите си музикални стъпки, преди голяата слава.

Пред Елица Кънчева във Варна, Графа разказва за преживяване, което никога няма да забрави. Именно в този морски град се е случило негово музикално участие във фестивал, още в тийнейджърските му години, което обаче освен носталгия му навява и тъга.

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"Тогава публиката не ме прие добре", спомня си изпълнителят. "Публиката беше разделена на музикални стилове. Приеха ме с освирквания, но ме изпратиха с аплодисменти и това беше много важен урок за мен", разкрива Графа.

Певецът разказва и за последния си концерт в Бургас, на който закачливо се е обърнал къв публиката, показвайки им, че музиката е основновното нещо, което дава свобода на хората и ги кара да се чувстват щастливи.

"Хубаво е човек да осъзнае колко е отговорно да имаш концерт, участие. Не можеш да си позволиш да не дадеш на хората това, за което е дошла. Аз като артист винаги се стремя да има ново сценично решение. Всеки път има нещо ново и в музикално отношение", споделя още Влади Ампов.