Кирил Ампов, един от най-обичаните български певци и баща на Влади Ампов - Графа почина и остави хиляди сърца да скърбят. Той бе и композитор, автор на песни, аранжор и продуцент, уважаван от широката публиката. А съпругата на Графа - Мария Ампова не успя да скрие мъката си и го изпрати с последни, трогателни думи.

"Благодаря ти, че ме прие като своя!"

Мария Ампова изрази своята тъга, но и дълбока обич към бащата на любимия си мъж в социалните мрежи. Тя откровено сподели колко много е ценяла Кирил Ампов и как в сърцето й остава вечна благодарност към него и отношението му.

"Киренце, благодаря ти, че ме прие като своя. Че отвори дома и душата си за мен и ме накара да се чувствам истински част от семейството. Благодаря ти, за това, че бе като мой баща и най-прекрасният, всеотдаен дядо за децата ни. Част от теб винаги ще живее в нас – в спомените ни, в начина, по който ще продължим напред.

Почивай в мир."

С тези емоционални и силни думи, Мария Ампова изпрати певеца и баща на съпруга й. Тя завинаги запазва в душата, съзнанието и сърцето си спомена за онзи благ човек, който е бил "най-прекрасният дядо на децата ни".

Кирил Ампов е роден на 14 юли 1948 г. в София. Завършва география на туризма, но избира пътя на музиката, който завинаги остава в сърцата на хората. През 1981 г., заедно със своята съпруга Антоанета, създава вокалния дует „Акварел“. Основава собствено студио, в което записва много от първите хитове на своя син – Владимир Ампов - Графа.

Снимка: БГНЕС

През 2016 г. Графа загуби и своята майка, заради рак, открит в късен стадий. През 2019 г. той издава песента "Последната песен", посветена на тази загуба.