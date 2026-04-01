Кирил Ампов, един от най-обичаните български певци, е починал. Той бе и композитор, автор на песни, аранжор и продуцент.

Той е роден на 14 юли 1948 г. в София. Завършва география на туризма, но избира пътя на музиката, който завинаги остава в сърцата на хората. През 1981 г., заедно със своята съпруга Антоанета, създава вокалния дует „Акварел“. Основава собствено студио, в което записва много от първите хитове на своя син – Владимир Ампов - Графа.

През 2016 г. Графа загуби и своята майка, заради рак, открит в късен стадий. През 2019 г. той издава песента "Последната песен", посветена на тази загуба.

"Това е метафора за последните мигове на един син с неговата майка. Аз сега говоря с усмивка за нея, защото, както има болка и тъга, така има и вяра и отпимизъм, че човек може да продължи напред. Загубите са нещо, което се случва на всеки човек. Това е много човешка песен!" - споделя Графа в интервю за ladyzone.bg през 2019 г.

Клипът към парчето е сниман в Индия. То е част от албума му "Сродна душа" и е второто видео, което от екипа му снимат в Гоа.

"Исках да вкараме посланието за християнската вяра. Аз съм вярващ, майка ми беше много набожна. Исках търсенето на бог да се усети в песента, а в Гоа има концентрация на християнски катедрали. Стигаш до дъното, за да се оттласнеш и да продължиш напред. Усетих тази сила в Индия"

За смъртта, като родител, той разговаря и с децата си. Дъщеря му и синът му я приемат по различен начин, заради разликата във възрастта им.

"Майка ми повтаряше, че животът е красив и трябва да му се радваме повече. С по-лека ръка да минавам през проблемите. И когато се сетя за нея, това ми излиза на преден план. Това е оптимизмът в песента. За мен музиката е чудо - сътворяването и вдъхновението."

