Българската музикална сцена загуби едно от най-разпознаваемите си имена – Кирил Ампов, баща на поп звездата Владимир Ампов - Графа и музикант с дългогодишно присъствие, чиято кариера оставя следа най-вече чрез работата му с група „Спешен случай“. Неговият творчески път обхваща десетилетия, през които той се утвърждава като изпълнител, отдаден на живата музика, рок звученето и директния контакт с родната публика.

"С дълбока тъга съобщаваме, че ни напусна един от най-обичаните български музиканти, певци и автори на песни – Кирил Ампов. Той беше известен не само с гласа си, който покоряваше поколения българи, но и с чувството си за хумор, с което променя облика на българската поп сцена", съобщиха от Monte Productions.

Роден на 14 юли 1948 г. в София, а кариерата му започва още като студент, когато става част от група „Славини“ (1967 – 1968).

През 1981 г., заедно със своята съпруга Антоанета, създава вокалния дует „Акварел“, който оставя трайна следа в българската музикална история със своите лирични и романтични песни.

Първият запис е на песента „Любовта, тази стара шега“, а най-голям успех има версията „Лято“ по „Sweet dreams“ на групата "Юритмикс". За дуета са характерни лиричните песни в стил кънтри.

Особена популярност придобива основаната на шега група „Спешен случай“ (1984), в която към двамата се присъединява Донко Аврамов.

С дефицитното за българската попмузика дотогава чувство за хумор, групата привлича вниманието и създава няколко успешни шлагера „Кашлицата“, „Развод“, „Мама, татко и аз“, „Кафе без захар“, „Карай Джони“, „С Анчето в ханчето“, включени в три албума.

Автор е на популярната песен „Каролайна“, известна и като „9 милиона мишлета“.

„Спешен случай“ се утвърждава като рок формация с ясно изразено сценично присъствие и ориентация към живите изпълнения. Групата се позиционира в нишата на българския рок и поп-рок, като комбинира авторска музика с кавъри на популярни парчета. С участието на Кирил Ампов формацията развива стабилен репертоар, активна концертна дейност и разпознаваем сценичен стил.

Музикалният стил на „Спешен случай“ е повлиян от класически рок, поп-рок звучене и популярни международни и български хитове. Кирил Ампов допринася за това звучене чрез интерпретация и сценично присъствие, които са насочени към широката публика.

Група „Спешен случай“ се оформя като типична клубна рок формация в България – модел, който се развива силно след 90-те години. Подобни групи изграждат репутацията си не чрез масови издания, а чрез постоянни участия на живо, широка програма от кавъри и авторска музика, директен контакт с публика в малки и по-големи пространства.

Това позиционира групата като част от гръбнака на живата музикална сцена у нас тогава. При „Спешен случай“ концертната дейност не е просто част от кариерата – тя е основата ѝ.

Светъл път, Кирил Ампов!