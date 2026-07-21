Супер звездата Моби зарадва феновете си с грандиозно шоу в Пловдив, а след това реши да тръгне на опознавателна разходка из българските гори. Той бе силно впечатлен от планините и природата на България и определи преживяването си като "вълшебно". Но какво се случи с него в гората?

Горските магьосници и Моби - почти се изгуби, но се влюби в България

Изпълнителят публикува видео в социалните мрежи, в което споделя с последователи и почитатели преживяванията си из българските планини. Разхождайки се съвсем спокойно из гората, Моби бе привлечен от голямата врата с надпис "Минаването строго забранено!". Точно като в приказките, от другата страна на мистериозната врата се виждаше малка пътечка, водеща към още по-дълбоката гора.

"Не мога да чета на български и си помислих, че пише "добре дошли на всички в магьосническата гора", обясни Моби. Развълнуван от непознатата пътека и красивите планински пейзажи, певецът решава да бъде смел и да види какво го чака отвъд забранената врата. Така започва неговата вълшебна разходка, която го отвежда до място с великолепна гледка сред планинската долина.

Американската звезда се натъква на красива беседка и се наслаждава на вълнуващата българска природа, заснемайки всеки малък детайл, за да могат и феновете да усетят поне частица от незабравимото изживяване. Под публикацията му в Тикток хиляди последователи коментират зашеметяващото му представяне на концерта в Пловдив, както и отбелязват колко красива наистина е България.

Снимка: Getty Images

Моби, чието истинско име е Ричард Мелвил Хол, е американски музикант, певец, композитор и диджей. През годините той се утвърди като една от най-разпознаваемите фигури в електронната музика, а албумите му са реализирали над 20 милиона продажби по целия свят.