Део и Д2 направиха ударно завръщане на музикалната сцена! 24 години след големия им хит "Две следи напред", музикантите пуснаха общо парче и успяха да развълнуват верни почитатели

Д2 и Део отново заедно - нова песен на хоризонта

Новото общо парче се казва "Свобода", а видеото към него се появи тази сутрин в Youtube. Музикантите Димитър Кърнев и Део представиха песента в студиото на "Тази събота", а Дичо се включи от къмпинг "Градина". Кърнев признава, че музиката към песента всъщност е на цели 12 години. Той я изпраща на Део с думите : "Ако имаш муза, действай!".

Дичо се включи от Созопол и сподели, че все още не е имал време да изгледа клипа към песента, но няма търпение да го направи.

"Две следи напред" - една голяма маса и много идеи

"Митака ми каза, че трябва да има взривни съгласни. Бяхме в един апартамент, беше леко задимено и се бяхме събрали всички около една маса. Тогава бяхме млади", споделя Део. Така се е родила идеята за хитовото парче "Две следи напред".

Д2 стартират лятното си турне на 9 септември със специален гост Део и отправят покана към всички фенове и любители на музиката им.