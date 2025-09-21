Момчетата от обичаната рок група Д2 се събират в оригиналния си състав и гостуват в студиото на „Тази неделя“, за да представят новата си песен - "Преди да кажеш не", за която самите музиканти признават, че има лично значение за тях.

Историята и символиката на парчето

Между риболова и музиката

С поглед към миналото, момчетата от бандата споделят, че тази песен е създадена от техни стари звукозаписни сесии, докато са били на гости в родното място на тогавашния им пианист - Краси Тодоров. "Преди да кажеш не" се ражда, когато след дълги часове прекарани в риболов на река Дунав, музикантите се прибират да композират. И така се редуват - риболов и музика.

Публиката определя тази песен като истински ренесанс, а Д2 разкриват, че планират турне догодина, но по-рано ще зарадват феновете си с два албума.

"Самият факт, че сме все още тук след 25 години, за мен е изумителен. Винаги сме били приятели и сме се обичали през годините – това ни обедини", споделя Александър Обретенов.

Съсвем скоро им предстои участие в софийския фестивал „Съседите“ в центъра на София.

Целия разговор вижте във видеото най-отгоре и тук:

