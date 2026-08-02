Повече от три десетилетия след премиерата на „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“ феновете на култовата коледна поредица може би са на прага на дългоочаквана среща с Кевин Маккалистър! Според информация на американското издание People в Disney се обсъжда възможността за нов филм от франчайза, в който Маколи Кълкин отново да влезе в емблематичната си роля.

Засега обаче проектът е в много ранен етап, а представителите на актьора все още не са направили официален коментар по темата.

По информация на People, позоваваща се на свой източник, Disney е проявил интерес към идеята на Кълкин за продължение на историята.

Каква е идеята на Кълкин?

Всъщност концепцията не е нова. От 2025 г. насам актьорът неведнъж е разказвал как си представя завръщането на Кевин Маккалистър. Както припомнят от Variety, по време на турнето си „A Nostalgic Night with Macaulay Culkin“ той споделя, че вижда героя си вече като възрастен мъж и баща.

Снимка: Getty Images

В неговата версия Кевин е или вдовец, или разведен, който сам отглежда детето си. Заради многото работа постепенно започва да пренебрегва сина си, а отношенията между двамата се влошават.

Комичният обрат идва, когато самият Кевин остава заключен извън дома си, а детето му започва да му устройва капани - точно както някога той правеше с Хари и Марв.

Въпреки появилата се информация, новият филм все още не е получил официална зелена светлина. Както отбелязват от People, на този етап става дума единствено за ранни разговори и обсъждане на идеята, без потвърдени снимки, актьорски състав или премиерна дата.

Ако проектът бъде реализиран, това ще бъде първото продължение с участието на Маколи Кълкин като Кевин Маккалистър след „Сам вкъщи 2“ от 1992 г.

Снимка: imdb.com

Филм, превърнал се в коледна класика

Първият „Сам вкъщи“ излиза през 1990 г. и бързо се превръща в една от най-обичаните коледни комедии в историята на киното, която поддържа интереса над 30 години след премиерата си. Историята на осемгодишния Кевин Маккалистър, който остава сам у дома и успява да надхитри двама крадци с поредица от изобретателни капани, печели милиони зрители по света.

След огромния успех се появява „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“ (1992), а впоследствие франчайзът продължава с още няколко филма и рестарт за Disney+ през 2021 г. Никоя от тези продукции обаче не връща Маколи Кълкин в ролята на Кевин.

Снимка: imdb.com

Дали това най-накрая ще се случи, предстои да разберем. Засега информацията сочи единствено, че Disney проявява интерес към идеята, но официално решение все още няма, пишат от People.