Светът на киното загуби една от най-обичаните ирландски актриси. Бренда Фрикър - жената, която завинаги остана в сърцата на зрителите като добрата и самотна „дама с гълъбите“ от „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“, е починала на 81 години.

Макар за много хора името ѝ да се свързва най-вече с коледната класика и срещата ѝ с Кевин Маккалистър в Сентръл парк, Фрикър има кариера, която далеч надхвърля тази една незабравима роля. Тя е актриса с десетилетия опит, призната от критиката и носителка на най-голямото отличие в киното - „Оскар“.

Ролите, с които ще я запомним

През 1992 г. Бренда Фрикър влиза в историята на празничното кино с ролята на самотната жена, която живее сред гълъбите в нюйоркския парк. В „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“ нейният персонаж първоначално изглежда загадъчен и дори плашещ за малкия Кевин, но постепенно се разкрива като изключително добър, раним и самотен човек.

Именно тя помага на Кевин в решаващ момент и му показва, че приятелството може да се появи от най-неочакваните места.

Образът остава един от най-запомнящите се в поредицата „Сам вкъщи“ и всяка година, когато филмът се завърта по телевизионните канали, милиони зрители си спомнят за трогателната история между момчето и самотната жена с птиците.

Ролята, която ѝ донесе „Оскар“

Години преди да стане любимка на публиката с коледната класика и историите за семейство Маккалистър, Бренда Фрикър получава световно признание за драматичната си игра във филма „My Left Foot“ от 1989 г.

В продукцията тя играе майката на Кристи Браун - ирландец, роден с церебрална парализа, който се превръща в известен художник и писател. За изпълнението си Фрикър печели наградата „Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля през 1990 г., превръщайки се в първата ирландска актриса с това отличие.

Снимка: Getty Images

Бренда Фрикър в телевизията - звезда и преди Холивуд

Преди международната слава актрисата вече е добре позната във Великобритания и Ирландия. Една от най-значимите ѝ телевизионни роли е тази на Мегън Роуч в медицинската драма „Casualty“, където участва в продължение на години.

Тя е част от поколение ирландски актьори, които успяват да пренесат местните истории на световната сцена, без да губят своята автентичност.

Други незабравими роли

„Angels in the Outfield“ (1994) - филмът на Disney, в който тя играе Маги Нелсън, приемна майка с топло сърце.

„So I Married an Axe Murderer“ (1993) - комедия, в която показва впечатляващото си чувство за хумор.

„A Time to Kill“ (1996) - съдебна драма с голям актьорски състав.

„The Field“ (1990) - ирландска продукция, която е сред значимите филми в кариерата ѝ.

Снимка: Getty Images

В последните години актрисата предпочиташе по-спокоен живот далеч от светлините на Холивуд, но името ѝ остана завинаги свързано с едни от най-силните женски образи в киното.

Смъртта на Бренда Фрикър идва в година, в която феновете на „Сам вкъщи“ вече се сбогуваха и с друга емблематична фигура от филмите. През януари 2026 г. почина и Катрин О'Хара - актрисата, която изигра майката на Кевин Маккалистър, Кейт, в първите два филма от поредицата. Тя си отиде на 71 години след кратко боледуване.