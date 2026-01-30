Обичаната комедийна актриса Катрин О'Хара, която почина днес, на 71 г. остава завинаги в сърцата на публиката с емблематичната си роля в култовия коледен филм "Сам вкъщи", в който тя играе майката на Кевин. Актрисата радваше зрителите със забележителния си комедиен талант и способността да влиза в редица разнообразни персонажи. А коя беше тя извън екрана - прочетете надолу в статията.

Коя е "майката" на Кевин от "Сам вкъщи"?

Катрин Ан О’Хара е родена на 4 март 1954 г. и е канадско-американска актриса, комедиантка и сценаристка, чиято кариера продължи повече от петдесет години. Тя започва кариерата си в скечовата и импровизационната комедия в киното и телевизията, преди да я разшири с драматични роли. Получава множество отличия, включително две награди „Праймтайм Еми“, една награда „Златен глобус“ и две награди на Гилдията на екранните актьори.

Невероятен комедиен усет и успех, който не закъснява

През 1976 г. О’Хара става част от оригиналния състав на телевизионното скеч шоу Second City Television (SCTV), което се превръща в отправна точка за кариерата ѝ. Там тя се отличава с характерните си образи и умения за имитация, както и със своя силен комедиен усет.

Филмови роли и пробив

През 1980г. и 1990 г. актрисата участва в редица филмови проекти, които я утвърждават като търсена и желана в Холивуд:

Изиграва Делия Дийтц в Beetlejuice (1988), роля, която остава сред най-запомнящите ѝ в киното.

Придобива световна популярност като майката на Кевин МакКалистър в "Сам вкъщи" (1990).

в "Сам вкъщи" (1990). Катрин О’Хара работи и с режисьора Кристофър Гест в няколко mockumentary комедии (Waiting for Guffman, Best in Show, A Mighty Wind), доказвайки своята гъвкавост като актриса.

Още една ключова телевизионна роля - Мойра Роуз в “Schitt’s Creek”

Сред най-обичаните ѝ роли е тази на Мойра Роуз в комедийния сериал Schitt’s Creek (2015–2020). С изпълнението си в този сериал Катрин О’Хара печели "Еми" награда за водеща актриса в комедиен сериал през 2020 г., както и редица други отличия, включително "Златен глобус"..

Но творческите постижения не спират!

Освен екранните си изпълнения, талантливата актриса озвучава и персонажи в редица анимационни филми и има роли в други телевизионни продукции. Тя остава активна и в по-късни години с роли в сериали и филми. Нейното влияние и принос към киното и телевизията са признати както в Канада, така и международно.

Личен живот - семейство далеч от светлината на прожектора

О’Хара се жени за продуцента Бо Уелч през 1992 г., с когото има двама сина - Матю Уелч и Люк Уелч. Семейството е известно с това, че през годините винаги е пазело личния си живот далеч от светлината на прожекторите.

Тя, която до последно "дишаше" заедно с киното

Тя остава активна до края на живота си, участвайки в съвременни проекти и продължавайки да се радва на любов от публиката и колегите си. Актрисата неведнъж в свои изяви е казвала следното: "Несигурността е загуба на време!". А ние ще си спомняме верните й думи всеки път, когато Коледа почука на вратата и с носталгия си пуснем "Сам вкъщи".

