Семейство Кадиеви са в щастливо очакване на новия си наследник. И вече има установено едно „неписано правило“ - бъдещата мама Ивелина трябва да бъде обгрижвана и пазена.

Наскоро Катето Евро, в ролята на добра свекърва и баба, сподели пред феновете в Instagram как глези снаха си с домашно приготвени вкусотии. Тя приготви супа със скариди по доминиканска рецепта, спанак с ориз и свинско филе „ала франсез“. Така изрази не само топлите си чувства към Ивелина, но и обичта към внучето, което очаква с нетърпение.

Не по-назад остава и таткото Сашо и 11-годишната му дъщеря Кати. Докато Ивелина е някъде навън, у дома настъпва необичайна активност. Изваждат се кърпи, препарати и се започва голямото чистене - един бърше прах, друг подрежда, трети премита.

В подредбата се включва и Катето, специално дошла, за да помогне и да донесе свежи цветя в дома – лилиуми, откъснати от собствената ѝ градина.

„Пуснали сме и миялната, изхвърлили сме боклука“, уточнява още Сашо.

А най-затрогващ е моментът, в който той и Кати поднасят на изненаданата, прибрала се вкъщи Ивелина специално хартиено послание – на което, с големи букви, пише: „Добре дошла у дома, Ивелина Чоева-Кадиева. Радваме се да те видим! Изчистили сме къщата (повечето Кати) и те обичаме много.“

Целта на всичко това е една - младата жена да бъде приятно изненадана и най-вече да усети, че около нея има любов, грижа (и малко семейна магия).

Щастливата новина, че очакват първото си общо дете, Сашо и Ивелина съобщиха в края на май. А малко след това разкриха и на пола на бебето. Чрез трогателно видео в Instagram те съобщиха, че очакват момченце.

Двамата са заедно повече от пет години - връзката им започва през 2020 г., а четири години по-късно двамата си казаха „да“ на красива церемония сред лозята на българска винарна.

Снимка: instagram/al.kadiev

А днес са в очакване на още най-голямото приключение в живота – родителството. За Ивелина това ще бъде първо дете, а за Александър, второ. Актьорът вече е баща на 11-годишната Кати, към която неведнъж е показвал силната си обич публично.

Още за това как Сашо и Ивелина сбъднаха мечтата за бебе - след дълго очакване, вижте във видеото:

