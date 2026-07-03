Ивелина Чоева показа наедрялото си коремче и не скри вълнението си от очакваното радостно събитие, загатвайки, че предстои нов етап в живота ѝ – да стане майка за първи път.

Облечена с бяла тениска и панталони с геометрични елементи, съпругата на актьора и водещ Александър Кадиев смело сподели първи снимки, на които бременното ѝ коремче вече ясно личи. Към кадрите тя добави и кратко, но силно послание: „Нова ера се зарежда“.

Щастливата новина, че двамата очакват първото си общо дете, беше съобщена в края на май. Тогава Александър Кадиев и Ивелина Чоева развълнуваха последователите си в социалните мрежи с поредица от нежни кадри, с които разкриха, че семейството им скоро ще се увеличи.

Снимка: Facebook

„Любовта ни вече има сърчице, което бие заедно с нашите…“, написаха те към снимките, на които изглеждат по-влюбени и щастливи отвсякога. На един от кадрите Сашо държи Ивелина в прегръдките си, а ръцете му са поставени върху корема ѝ, оформяйки сърце.

Малко след това двойката сподели и още един изключително емоционален момент – разкриването на пола на бебето. В трогателно видео в Instagram Александър и Ивелина показаха как близки и роднини се събират в красива градина, за да научат дали семейството очаква момиченце или момченце.

Снимка: Facebook

Сред розови и сини балони, специална торта и много усмивки, гостите се разделиха на два отбора според предположенията си. Едни вярваха, че бебето ще бъде момиче, а други бяха убедени, че ще е момче.

Моментът на разкритието се оказа изключително вълнуващ. Когато балонът беше спукан, всичко около тях се обагри в синьо – Александър Кадиев и Ивелина Чоева очакват момченце.

Емоциите бяха огромни. Катето Евро не успя да скрие сълзите си от щастие, а Сашо Кадиев изглеждаше истински развълнуван и сияещ от радост.

„Последните няколко месеца всички имаха теория. Ето го и най-щастливият отговор“, написа той към видеото.

Новината за бременността и разкриването на пола предизвикаха вълна от позитивни реакции, поздравления и мили коментари от почитатели и приятели на двойката. Мнозина не скриха радостта си от предстоящата нова глава в живота им.

Снимка: Facebook

Александър Кадиев и Ивелина Чоева са заедно повече от пет години. Връзката им започва през 2020 г., а четири години по-късно двамата си казват „да“ на красива церемония сред лозята на българска винарна. След сватбата последва и романтичен меден месец на остров Боракай във Филипините.

Сега двамата са в очакване на още по-голямо приключение – родителството. За Ивелина това ще бъде първо дете, а за Александър – второ. Актьорът вече е баща на 11-годишната Кати, към която неведнъж е показвал силната си обич публично.

„Мисля, че бащата е много важен за една дъщеря и трябва да ѝ показва всичко, което може да ѝ покаже“, споделял е той. В друго свое емоционално признание Сашо дори казва: „Аз не мога да живея без нея.“

Вижте във видеото как и кога Ивелина и Сашо разбират, че очакват дете: