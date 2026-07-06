Катето Евро отдавна е доказала, че освен талантлива актриса, е и истински майстор в градинарството. Отглеждането на растения е нейно основно хоби и тя с удоволствие посвещава времето си на зеленчуковата градина и цветята в двора си.

Само преди месец Катето показа в социалните мрежи как се грижи за своите домати в летните жеги. Освен редовното поливане, прекопаване и плевене, актрисата прибегна и до нестандартно решение – постави вентилатор, който да разхлажда насажденията в най-горещите часове на деня.

А днес резултатите от труда ѝ са повече от впечатляващи - грижите са дали своя ефект и доматите радват с богата и здрава реколта. Растенията са отрупани с едри, макар и все още зелени плодове, които показват, че постоянството и вниманието не остават без награда.

Самата Катерина не пропусна да изрази възхитата си: „Доматките доста ми пораснаха! И скоро ще узреят“, казва тя сред множество възклицания.

Освен за доматите Катето се грижи и за босилек и люти чушлета. Както и за красиви лилиуми, които са достигнали впечатляващ гигантски ръст.

„Каква хубава градинка, доволна съм“ – с тези думи актрисата завършва обиколката на градината си. А до нея неизменно е кучето Рей, което я следва между лехите.

Катето Евро неведнъж е споделяла, че изпитва истинско удоволствие да отглежда зеленчуците си сама и вярва, че най-вкусната храна е тази, произведена с любов и грижа.

А тазгодишната реколта е най-доброто доказателство, че усилията си заслужават. След всички грижи, включително и оригиналната идея с вентилатора, градината се е отблагодарява подобаващо – с изобилие от домати, които със сигурност ще намерят място на семейната трапеза.

Катето Евро е отковена за всичко, което се случва в живота ѝ. Неодавна тя гостува в студиото на "Тази събота и неделя", за да изрази възмущението си от високите сметки за ток:

