Тази вечер от 22:00 часа футболният свят ще насочи поглед към един от най-очакваните сблъсъци на Световното първенство 2026 – Португалия срещу Испания. Двубоят противопоставя не само два от най-силните европейски отбора, но и две държави с дългогодишно футболно съперничество.

Подготовката за подобен мач започва часове по-рано, като не липсват и кулинарните традиции - на масата ще присъстват португалски и испански специалитети като крокети с треска (Pastéis de Bacalhau) и крокети с хамон (Croquetas de Jamón). Така вкусът на Иберийския полуостров ще допълни футболната емоция, превръщайки мача в истински празник за всички почитатели на играта.

А по bTV вече стартира новата поредица „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.

Португалски крокети с треска

Хрупкави отвън и меки отвътре, тези ароматни крокети са сред най-обичаните португалски мезета. Поднасят се топли или на стайна температура и са идеални за футболна вечер с приятели.

Необходими продукти:

300 г обезсолена треска (или филе от бяла риба)

500 г картофи

2 яйца

1 малка глава лук, нарязана на ситно

2 скилидки чесън

2 с.л. ситно нарязан магданоз

сол и черен пипер на вкус

олио за пържене

Снимка: instagram/momentosdocesesalgados

Начин на приготвяне:

Сварете картофите, обелете ги и ги намачкайте на гладко пюре.

Сварете треската за около 10 минути, почистете я от кости и я накъсайте на дребни парченца.

Смесете картофеното пюре с рибата, добавете яйцата, лука, чесъна и магданоза. Овкусете с черен пипер и, ако е необходимо, с малко сол.

Оформете малки крокети с помощта на две лъжици или с ръце.

Изпържете ги в добре загрято олио до златистокафяв цвят. Извадете върху кухненска хартия.

Поднесете крокетите с резени лимон, чеснов сос или пикантна майонеза. Комбинират се отлично със свежа салата, маслини и студена напитка – идеалното меню за напрегната футболна вечер.

Испански крокети с хамон

Кремообразни отвътре и с хрупкава златиста коричка отвън, крокетите с хамон са сред най-популярните испански тапас. Те са идеалното мезе за гледане на футболен мач.

Необходими продукти:

100 г испански хамон (или прошуто), нарязан на ситно

50 г масло

50 г брашно

500 мл прясно мляко

щипка индийско орехче

сол и черен пипер на вкус

За панировката:

2 яйца

100 г галета

олио за пържене

Снимка: instagram/spainbar_kuzuzanpo_urawa

Начин на приготвяне:

Разтопете маслото в тиган и добавете брашното. Разбърквайте около 2 минути. Постепенно налейте топлото мляко, като бъркате непрекъснато, докато получите гладък и гъст крем. Добавете ситно нарязания хамон, индийското орехче и черния пипер. Ако хамонът е достатъчно солен, не добавяйте допълнително сол.

Оставете сместа да се охлади напълно, след което я приберете в хладилник за поне 3 часа.

Оформете малки крокети, оваляйте ги последователно в разбити яйца и галета.

Изпържете ги в добре загрято олио до златист цвят и ги оставете върху кухненска хартия да се отцедят.

Поднесете крокетите с айоли, доматена салса или просто с резени лимон и маслини.