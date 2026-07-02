Футболната треска тази вечер ще достигне нов връх с двубоя между Испания и Австрия, който започва тази вечер в 22:00 часа. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в интригуваща битка от 1/16-финалите на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Очакванията са за сериозен зрителски интерес, а феновете вече се подготвят за една истинска футболна вечер. И тъй като добрият мач върви ръка за ръка с вкусната храна, на масата ще „срещнем“ и традиционни ястия – като испанските хрупкави картофи пататас бравас (Patatas Bravas) и макароните със сирене кезешпецле (Käsespätzle).

А по bTV вече стартира новата поредица „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.

Пататас бравас

Хрупкавите картофи с пикантен сос са една от най-подходящите и популярни испански храни за гледане на футбол.

Необходими продукти:

700 г картофи

3 с.л. зехтин

1 ч.л. пушен червен пипер

1 ч.л. сладък червен пипер

1 щипка лют червен пипер (по желание)

сол на вкус

За соса:

200 мл пасирани домати

2 скилидки чесън

1 с.л. зехтин

1 ч.л. пушен червен пипер

щипка лют пипер

сол и черен пипер на вкус

Снимка: instagram/lacocinadkarmela

Начин на приготвяне

Картофите се обелват, нарязват на едри кубчета и се овкусяват със зехтина, двата вида червен пипер и солта. Пекат се в предварително загрята на 220°C фурна за около 35-40 минути, като се разбъркват веднъж, докато станат златисти и хрупкави.

За соса: чесънът се запържва леко в зехтина, добавят се доматите и подправките и сместа се оставя да къкри около 10 минути, докато се сгъсти.

Готовите картофи се сервират топли, поляти с пикантния сос или с него в отделна купичка. По желание могат да се поднесат с домашна айоли майонеза - класическо допълнение към това емблематично испанско мезе, което е идеално за футболна вечер.

Кезешпецле

Ястието е класика в австрийската кухня и често присъства в домашното меню – вкусна и удобна храна за дълга футболна вечер. Представлява яйчена паста (шпецле), запечена на пластове с обилно количество разтопено ароматно сирене и гарнирана със златист, хрупкав карамелизиран лук.

Необходими продукти:

400 г шпецле (или прясна паста)

250 г настъргано твърдо сирене (Ементал или Грюер)

2 глави лук

40 г масло

2 с.л. олио

сол и черен пипер на вкус

ситно нарязан магданоз за поръсване

Снимка: instagram/smakidnia.pl

Начин на приготвяне

Лукът се нарязва на тънки полумесеци и се запържва в маслото и олиото до златисто и хрупкаво. Шпецлето се сварява според указанията на опаковката и се отцежда.

В голяма тава или дълбок съд се редуват пластове от шпецле и настъргано сирене, докато сиренето се разтопи от топлината на пастата. Овкусява се със сол и прясно смлян черен пипер.

Накрая ястието се гарнира с хрупкавия запържен лук и пресен магданоз. Поднася се веднага, докато е горещо и сиренето е приятно разтегливо – идеално за споделяне пред телевизора по време на футболния двубой.