Футболната треска тази вечер ще достигне нов връх с двубоя между Испания и Австрия, който започва тази вечер в 22:00 часа. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в интригуваща битка от 1/16-финалите на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.
Очакванията са за сериозен зрителски интерес, а феновете вече се подготвят за една истинска футболна вечер. И тъй като добрият мач върви ръка за ръка с вкусната храна, на масата ще „срещнем“ и традиционни ястия – като испанските хрупкави картофи пататас бравас (Patatas Bravas) и макароните със сирене кезешпецле (Käsespätzle).
А по bTV вече стартира новата поредица „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.
Пататас бравас
Хрупкавите картофи с пикантен сос са една от най-подходящите и популярни испански храни за гледане на футбол.
Необходими продукти:
- 700 г картофи
- 3 с.л. зехтин
- 1 ч.л. пушен червен пипер
- 1 ч.л. сладък червен пипер
- 1 щипка лют червен пипер (по желание)
- сол на вкус
За соса:
- 200 мл пасирани домати
- 2 скилидки чесън
- 1 с.л. зехтин
- 1 ч.л. пушен червен пипер
- щипка лют пипер
- сол и черен пипер на вкус
Начин на приготвяне
Картофите се обелват, нарязват на едри кубчета и се овкусяват със зехтина, двата вида червен пипер и солта. Пекат се в предварително загрята на 220°C фурна за около 35-40 минути, като се разбъркват веднъж, докато станат златисти и хрупкави.
За соса: чесънът се запържва леко в зехтина, добавят се доматите и подправките и сместа се оставя да къкри около 10 минути, докато се сгъсти.
Готовите картофи се сервират топли, поляти с пикантния сос или с него в отделна купичка. По желание могат да се поднесат с домашна айоли майонеза - класическо допълнение към това емблематично испанско мезе, което е идеално за футболна вечер.
Кезешпецле
Ястието е класика в австрийската кухня и често присъства в домашното меню – вкусна и удобна храна за дълга футболна вечер. Представлява яйчена паста (шпецле), запечена на пластове с обилно количество разтопено ароматно сирене и гарнирана със златист, хрупкав карамелизиран лук.
Необходими продукти:
- 400 г шпецле (или прясна паста)
- 250 г настъргано твърдо сирене (Ементал или Грюер)
- 2 глави лук
- 40 г масло
- 2 с.л. олио
- сол и черен пипер на вкус
- ситно нарязан магданоз за поръсване
Начин на приготвяне
Лукът се нарязва на тънки полумесеци и се запържва в маслото и олиото до златисто и хрупкаво. Шпецлето се сварява според указанията на опаковката и се отцежда.
В голяма тава или дълбок съд се редуват пластове от шпецле и настъргано сирене, докато сиренето се разтопи от топлината на пастата. Овкусява се със сол и прясно смлян черен пипер.
Накрая ястието се гарнира с хрупкавия запържен лук и пресен магданоз. Поднася се веднага, докато е горещо и сиренето е приятно разтегливо – идеално за споделяне пред телевизора по време на футболния двубой.