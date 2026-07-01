Когато Иран отбелязва гол по време на Световното първенство по футбол 2026, едно малко момче не може да види радостта на терена. Но благодарение на баща си успява да я почувства.

Историята на ирански баща и неговия 9-годишен незрящ син Алиреза трогна милиони хора онлайн. Мъжът измисля специален начин, по който момчето да следи футболния мач — чрез допир. Той изработва футболно игрище от картон с релефни линии и води пръстите на сина си по него, докато му описва всяко подаване, всяко движение и всяка атака в реално време.

Снимка: Инстаграм

Във видеото, което стaна изключително популярно в социалните мрежи и събира милиони харесвания, бащата пресъздава втория гол на Кристиано Роналдо при победата на Португалия с 5:0 над Узбекистан. Докато коментира случващото се, той движи ръцете на Алиреза по тактическата дъска, за да му покаже къде е топката и как се развива атаката. А когато му казва, че Роналдо е отбелязал, реакцията на детето е безценна.

В друг клип, който може да видите тук, бащата помага на сина си да проследи важен мач на Иран. Когато след напрегнато обяснение на атаката най-накрая му казва, че Иран е вкарал гол, момчето се радва истински.

Коментарите под видеата в Инстаграм са красноречиви. Някои наричан мъжа „най-добрия баща“, а други пишат с възхищение: „Това е връзка между баща и син, която наистина вдъхновява."

Вижте във видеото каква модна вълна успя да отприщи Световното по футбол сред милиони хора по света: