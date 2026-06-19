Едно малко момче от Мексико се превърна в неочаквана звезда на Мондиала през 2026 г., след като се появи в ефир с нещо повече от симпатичен избор на облекло – зелен коледен пуловер и червени ботуши, вместо традиционната фланелка на националния отбор.

Историята му бързо обиколи света и предизвика вълна от усмивки в социалните мрежи, след като видео с него стана популярно в TikTok и други платформи.

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Всичко започва още на 11 юни, по време на откриването на Световното първенство. Докато група съседи празнуват и гледат мача заедно пред телевизора, телевизионен екип ги интервюира на живо. Сред тях е и малкият Сантяго, който моментално привлича вниманието – не с думи, а с визията си.

Зеленият коледен пуловер, белите шорти и ярките ботуши го превръщат в център на внимание. Само за часове клипът се превръща в истински интернет феномен!

Коментарите под видеото започват буквално да валят:

„Той ни дава мексикански дух“, пишат потребители, докато други се шегуват: „Весела Коледа и успешна Нова година, Мексико!“.

Снимка: https://www.instagram.com

След като видеото набира огромна популярност, майката на малкият футболен фен – Мишел, решава да разкаже каква е истината зад неговия избор на облекло. Тя обяснява, че синът ѝ не е облечен така „по случайност“, а просто защото харесва точно този стил и се чувства добре в него.

„Отглеждам децата си свободно и им позволявам да избират това, което ги прави щастливи“, споделя тя, като добавя, че Сантяго е голям фен на Спайдърмен и почти никога не се разделя с любимите си червени ботуши.

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От видео в социалните мрежи до световна кампания

Историята на момчето не остава само в социалните мрежи. Инфлуенсъри, медии и спортни издания по целия свят пишат за Сантяго, а кампания, стартирана от Claro Sports, дори цели да открие детето и да му подари официална фланелка на националния отбор на Мексико.

Те успяват да го открият и го канят в телевизионното предаване „Peloteando“, където разбира, че вече е истинска интернет сензация.

Историята получава своя най-трогателен завършек, когато Сантяго получава специален подарък – персонализирана фланелка, изпратена от един от неговите идоли в мексиканския футбол, нападателя Сантяго Хименес.