Докато Южна Корея започва участието си на Световното първенство по футбол през 2026 г. с победа, зад кулисите на успеха стои лична история, която трогна футболните фенове по света. 35-годишният вратар Ким Сеунг-гу става баща само дни преди началото на турнира, но не успява да бъде до съпругата си в този важен момент, тъй като е на лагер с националния отбор.

Според южнокорейската информационна агенция Yonhap News Agency, той изразява съжаление, че е пропуснал раждането на дъщеря си, и казва, че иска да „върне жеста“ с добро представяне на Световното първенство.

„Чувствам се много виновен. Искам да постигна добър резултат тук и да го превърна в подарък за тях“, казва Ким.

Новината за раждането на дъщеря разбира по време на подготовката на Южна Корея в Мексико, а футболистът вижда бебето си само чрез видеоразговор. Множество международни медии подчертават емоционалната тежест на момента за опитния вратар, който участва на своя четвърти Мондиал.

Снимка: Getty Images

Въпреки личната ситуация, Ким остава фокусиран върху представянето си на терена.

Героичен старт на турнира

В първия мач на Южна Корея срещу Чехия от груповата фаза тимът печели с 2:1 след обрат. Според Reuters, Ким е сред ключовите фигури за победата, след като прави решаващи спасявания в края на двубоя и допринася за първите три точки на отбора, пишат от Reuters.

Именно стабилната му игра под напрежение помага на Южна Корея да задържи аванса си до последния съдийски сигнал.

Снимка: Getty Images

Опитен лидер на терена

Ким Сеунг-гу е сред най-опитните футболисти в състава на Южна Корея. Според профила му, той е част от националния отбор от години и има участия на няколко Световни първенства, включително 2014, 2018 и 2022 г., както и настоящото издание през 2026 г.