Докато Южна Корея започва участието си на Световното първенство по футбол през 2026 г. с победа, зад кулисите на успеха стои лична история, която трогна футболните фенове по света. 35-годишният вратар Ким Сеунг-гу става баща само дни преди началото на турнира, но не успява да бъде до съпругата си в този важен момент, тъй като е на лагер с националния отбор.
Според южнокорейската информационна агенция Yonhap News Agency, той изразява съжаление, че е пропуснал раждането на дъщеря си, и казва, че иска да „върне жеста“ с добро представяне на Световното първенство.
„Чувствам се много виновен. Искам да постигна добър резултат тук и да го превърна в подарък за тях“, казва Ким.
Новината за раждането на дъщеря разбира по време на подготовката на Южна Корея в Мексико, а футболистът вижда бебето си само чрез видеоразговор. Множество международни медии подчертават емоционалната тежест на момента за опитния вратар, който участва на своя четвърти Мондиал.
Въпреки личната ситуация, Ким остава фокусиран върху представянето си на терена.
Героичен старт на турнира
В първия мач на Южна Корея срещу Чехия от груповата фаза тимът печели с 2:1 след обрат. Според Reuters, Ким е сред ключовите фигури за победата, след като прави решаващи спасявания в края на двубоя и допринася за първите три точки на отбора, пишат от Reuters.
Именно стабилната му игра под напрежение помага на Южна Корея да задържи аванса си до последния съдийски сигнал.
Опитен лидер на терена
Ким Сеунг-гу е сред най-опитните футболисти в състава на Южна Корея. Според профила му, той е част от националния отбор от години и има участия на няколко Световни първенства, включително 2014, 2018 и 2022 г., както и настоящото издание през 2026 г.