Мачът между националните отбори на Узбекистан и Колумбия на 17 юни по време на Световното първенство по футбол влезе в историята на футбола не само заради ожесточената борба на терена, но и заради трогателните моменти на трибуните, които развълнуваха милиони сърца. Интернет пространството се трогна от едно малко момче и сълзите му от трибуните на стадион „Ацтека“ в Мексико.

Историята с малкия узбекски фен Исфандийор от мача Узбекистан – Колумбия на Световното първенство 2026 вече се превърна в един от най-популярните и емоционални моменти от турнира. Ето защо кадрите обиколиха целия свят.

Какво се случи на стадиона?

По време на срещата Колумбия повежда след гол на Луис Диас и впоследствие увеличава преднината си в резултата. Именно тогава камерите улавят малко момче от трибуните – узбекския фен Исфандийор – което не може да сдържи сълзите си, виждайки как националният му отбор изостава.

Моментът бързо е излъчен по световните телевизии и предизвиква вълна от реакции в социалните мрежи.

Снимка: https://www.instagram.com

Най-силният момент идва не от терена, а от трибуните. Част от колумбийските привърженици около детето забелязват сълзите му и започват да го успокояват. Вместо да го нападнат с подигравки, те започват да скандират името на Узбекистан, а атмосферата около него се променя напълно.

Кадрите показват как малкият фен постепенно се успокоява, заобиколен от непознати хора, които всъщност подкрепят неговата болка – без значение от резултата на мача.

Това е футболът – спорт, който обединява, а не разделя!

Неочакван подарък за верния фен

След като видеото става популярно, узбекският национален отбор научава за историята и кани детето да се срещне с играчите. Той е поканен в базата на отбора в САЩ, където получава подписана фланелка и специални подаръци от футболистите.

Исфандийор вече е притежател на фланелка на националния отбор с номер 22, подписана от играчите, и символично копие на Световната купа като сувенир.

Въпреки резултатът 3:1 за Колумбия, чистата човешка реакция от трибуните успя да зарадва и стопли сърцата на футболните фенове повече, отколкото всеки резултат.

Популярно семейство

Майката на детето, Дилдора Хатамова, е моден стилист и инфлуенсър. Тя е активна в Instagram, където споделя модни визии, лични моменти и множество семейни преживявания. Хатамова има общо трима синове, а Исфандийор е най-малкият от тримата - само на 7 години.

Снимка: https://www.instagram.com

Узбекската инфлуенсърка има над 77 хиляди последователи в социалната мрежа, като споделя всичко от преживяването им по време на пътуването им до Мексико за футболния сблъсък.

Майката не пропуска да отбележи по вълнуващ начин всеки повод на своите синове. На 4 г. рожденият му ден е на тема Спайдърмен. На 5 - празнува с герои от лего. На 6-ия си рожден ден има специална шоколадова торта, а майка му го нарича "дете с необикновена доброта и добър вкус". Цялото семейство непрекъснато пътува за събития или с цел почивка. Малкият футболен фен вече е бил в Англия, Китай и други екзотични дестинации. С майка моден инфлуенсър е очаквано, че момчетата винаги са облечени с маркови аутфити на големи брандове.

Баща му, Бектош Хаматов, също е особено активен в мрежите, където често дава интервюта и участва в бизнес подкасти. Той работи като юрист и е само с 11 хиляди последователи по-малко от тези на половинката си.

Самият Исфандийор също вече има свой Instagram профил, след като стана абсолютна интернет сензация. Спортът присъства в живота му още от съвсем малък. Исфандийор язди коне и плува. Но крал футбол остава на специално място в сърцето му!