Истинските футболни фенове винаги намират креативни и идейни начини да покажат верността си към любимия отбор. За тях подкрепата не спира до шалчето на врата, фланелката или боядисаното лице пред телевизора - тя е дори в най-неочакваните детайли.

И когато страстта към футбола стане начин на живот, няма нищо странно в това тя да достигне дори и до четириногите членове на семейството.

Вече има лесен начин да превърнем кучето си в най-ентусиазирания футболен фен на Световното първенство. И това не е просто не е просто забавна идея, а новото лайфстайл предложение на сезона – при това от германският гигант в спортното облекло Adidas.

Компанията е взела решението, че точно това е следващата логична стъпка в еволюцията на футболната фенщина и предлага симпатични репликите на екипи за домашни любимци.

Кучешките версии на четири екипа, участващи в тазгодишния турнир - на Мексико, Колумбия, Аржентина и Япония, идват с характерните за бранда три ивици на раменете и официалните емблеми на футболните федерации.

А истински хит е забавната рекламна фотосесия.

Задачата да представи Япония се пада на кученце от породата шиба ину. Померан подкрепя Мексико, дакелът е за Аржентина, а шоколадов лабрадор „стиска палци“ за Колумбия.

За съжаление, късмет нямат испанските мастифи, шотландските териери и шведските валхунди, чиито съответни национални фланелки, проектирани от Adidas, засега могат да бъдат носени само от същества на два крака.

Облеклата са изработени от 100% полиестер и се описват от компанията като „меки на допир и с дълготрайна издръжливост“, така че да „се справят лесно с всичко, което вашите космати приятели могат да им поднесат“.

Засега не е обявено дали гамата от размери може да покрие всичко - от чихуахуа до немски дог.

Скорошно изследване на Университета на Уисконсин установява, че кучетата обичат да гледат други кучета по телевизията. Дали този интерес се простира и до гледането на 22 мъже, които гонят топка в продължение на почти два часа, засега все още не е било обект на научно изследване.

Луксозните марки също се борят за дял от пазара за кучета. За по-изискани домашни любимци Ralph Lauren в момента предлага пухени якета, пуловери от кашмир и дъждобрани. Всички те се предлагат на значително високи цени.

Световното първенство по футбол създаде и нова мода и за милони хора по света. Вижте във видеото какво споделят модните експерти:

