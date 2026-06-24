На 24 юни футболният свят отбелязва рождения ден на един от най-великите играчи в историята – Лионел Меси. Днес той е носител на множество трофеи, световен шампион и идол за милиони фенове по света. Но много преди славата и успехите Меси е бил едно момче от аржентинския град Росарио, чийто път към върха е бил изпълнен с препятствия.

Днес, по случай рождения му ден, си припомняме пет любопитни факта от детството на футболната легенда, които малцина знаят.

Баба му е човекът, който променя съдбата му

Когато е едва на пет години, Лео е смятан за твърде малък, за да играе в местния клуб „Грандоли“. Треньорът първоначално отказва да го включи в отбора. Тогава в историята се намесва неговата баба Селия. Именно тя настоява момчето да получи шанс и лично убеждава треньора да го пусне на терена.

От този момент нататък Селия не пропуска нито тренировка, нито мач на своя внук.

Днес всеки път, когато отбележи гол, Меси вдига поглед и сочи към небето – жест, който посвещава именно на своята баба. Тя умира, когато той е едва на десет години.

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Здравословен проблем едва не прекратява мечтата му

На десетгодишна възраст лекарите установяват, че Меси страда от дефицит на растежен хормон. Необходимото лечение струва около 500 евро месечно – сума, която семейството му трудно може да си позволи.

Аржентинският клуб „Ривър Плейт“ проявява интерес към талантливото момче, но се отказва, тъй като не може да поеме разходите за терапията му.

Тогава шанс му дава FC Barcelona. След като виждат таланта му, каталунците се съгласяват да финансират лечението. Единственото условие е цялото семейство да се премести в Испания.

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Договорът, написан върху салфетка

Историята на първия му договор с Барселона е една от най-известните във футбола.

През 2000 г. спортният директор на клуба Карлес Рексач се притеснява, че младият талант може да бъде привлечен от друг отбор. По време на обяд, без официални документи под ръка, той записва споразумението върху обикновена хартиена салфетка.

Години по-късно този исторически документ се превръща в истинска реликва. През 2024 г. салфетката е продадена на търг за впечатляващите 965 000 долара.

В академията мислели, че не може да говори

Когато пристига в прочутата академия „Ла Масия“ на 13 години, Меси преживява труден период. Родителите му се връщат в Аржентина, а той остава сам в Испания. Срамежлив по природа и без да владее каталунски език, младият футболист почти не общува със съотборниците си. Толкова рядко говорел, че някои от тях дори смятали, че е ням.

Според разкази от онова време момчето често заспивало със сълзи в очите. Въпреки това треньорите били убедени, че пред тях стои един от най-големите таланти, които някога са виждали.

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Близо 500 гола още преди да навърши 13 години

Още като дете в школата на „Нюелс Олд Бойс“ в Росарио Меси впечатлява с невероятната си резултатност. Той бележи толкова често, че треньори на съперникови отбори се съмнявали дали наистина е на възрастта, записана в документите му.

Когато Барселона решава да го привлече, младият талант вече има близо 500 попадения в детско-юношеския футбол. А едва осемгодишен получава отговорността да изпълнява дузпите на своя отбор.

Историята на Лионел Меси е доказателство, че успехът невинаги идва по лесния път. От отказите и финансовите трудности до самотата в чужда държава – препятствията пред него са били много. Но нито едно от тях не успява да го отклони от мечтата му.

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Осемкратен носител на „Златната топка“, световен шампион с Аржентина от 2022 г., двукратен победител в Копа Америка и притежател на десетки клубни трофеи с Барселона, Лионел Меси отдавна е сред най-великите футболисти в историята на играта. През повече от две десетилетия на върха аржентинецът постави редица рекорди, спечели над 40 големи отличия и се превърна в символ на талант, постоянство и всеотдайност към футбола.

Именно тази упоритост и сила на характера превръщат момчето от Росарио в една от най-обичаните спортни личности на нашето време.

Дори на 38 години Меси продължава да бъде една от големите звезди на световния футбол. Това лято аржентинецът е сред основните лица на Световното първенство по футбол. След като помогна на отбора да се класира за турнира, Меси отново привлече вниманието на милиони фенове по света с изявите си срещу някои от най-силните клубове на планетата, доказвайки, че възрастта е само число за един от най-великите играчи в историята на футбола.