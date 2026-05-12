Малко куче от породата Ши-тцу предизвика истински фурор в социалните мрежи заради странните и изключително забавни пози, в които заспива винаги. Снимките на пухкавата любимка бързо обиколиха интернет и събраха хиляди реакции от потребители по целия свят.

Куче, което може да заспи навсякъде

Ши-тцуто, на име Панингнинг, впечатлява стопаните си с необичайния си талант да заспива буквално във всякакви пози. Най-често кучето лежи по гръб с лапи във въздуха, извито по начин, който изглежда напълно неудобен за хората, но очевидно е любимата му поза за почивка. Стопанката на кучето споделя, че малкият сладур спи по този начин още от раждането си и първоначално е качвала снимките просто за забавление, без да очаква, че ще се превърнат в такава интернет сензация.

Интернет потребителите са тотално влюбени!

Публикациите с кучето бързо натрупват хиляди харесвания и коментари. Много потребители признават, че необичайните пози на любимеца ги разсмиват ежедневно, а други споделят снимки на собствените си животинки в подобни ситуации. Някои коментари дори шеговито сравняват кучето със „счупена играчка“ заради странните извивки на тялото му по време на сън. Въпреки това ветеринари обясняват, че подобни пози често са знак, че кучето се чувства спокойно и сигурно в средата си.

Порода с артистичен характер

Според експерти кучетата от породата Ши-тцу са известни със своя игрив, но и същевременно спокоен темперамент. Те често спят по гръб или в необичайни пози, особено когато се чувстват комфортно у дома. Освен с комичните си навици за сън, ши-тцу са популярни и заради привързаността си към хората, което ги прави едни от най-предпочитаните домашни любимци по света. Днес кученцето вече има сериозна популярност онлайн, а снимките продължават да се разпространяват в социалните мрежи и различни медии.